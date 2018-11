O defensor das sakinehs

Mohammad Mostafaei já salvou sua liberdade e sua vida, assim como as de seus familiares, da repressão exercida pelo governo de Mahmoud Ahmadinejad no Irã. Porém, o advogado e ativista de direitos humanos quer ir além. De seu exílio, em Oslo, na Noruega, onde vive há quatro meses, Mostafaei quer mobilizar a opinião pública e líderes políticos com influência internacional, como Luiz Inácio Lula da Silva, para uma causa: a libertação de Sakineh e de presos políticos e a abolição da pena de morte na terra dos aiatolás.

Na semana em que a liberdade de Sakineh chegou a ser anunciada pela imprensa, Mostafaei conversou duas vezes, por telefone, com o Estado. Em razão de seu inglês ainda claudicante, o advogado apela com relativa frequência para o socorro de uma intérprete, que o auxilia a esclarecer suas ideias e levar ao mundo seu recado: Sakineh está de fato perto da libertação. Mas que essa possibilidade não iluda os mais ingênuos. A possibilidade de libertação dessa mãe de família de 43 anos, condenada a 99 chibatadas e, a seguir, à execução por apedrejamento, é uma cortina de fumaça. Nos corredores de prisões iranianas, o regime de Ahmadinejad seguirá encarcerando mulheres "adúlteras", dissidentes, jornalistas, advogados e estudantes que pedem mais liberdade e mais democracia.

O advogado conhece bem essa realidade. No Irã, não se conformava em ouvir de juízes a palavra árabe rajam, adotada pela tradição jurídica do país para expressar a morte por lapidação. Enquanto pôde exercer sua profissão, defendeu ao mesmo tempo 13 "sakinehs", mulheres condenadas à morte por adultério, 10 das quais livrou da morte - mas, claro, não dos açoites. "Ainda restam três", lamenta.

Nesta entrevista, iniciada na terça e concluída na sexta-feira, Mostafaei expõe a real situação jurídica de Sakineh, alerta sobre os interesses escusos de Ahmadinajed, fala de sua fuga do Irã e de seu exílio na Noruega e não se furta em abrir os olhos dos líderes políticos brasileiros: "O Brasil deveria ser amigo do povo iraniano, não do governo iraniano".

Na quinta-feira, agências de notícias internacionais chegaram a divulgar um despacho informando que Sakineh havia sido libertada, segundo uma ONG de Berlim. Qual foi sua reação?

Essa notícia é completamente incorreta. Algumas agências de imprensa distribuíram mesmo os despachos sobre a suposta libertação de Sakineh. Temos de ter muito cuidado com a publicação de notícias sobre o caso. É um apelo que faço.

O sr. não considera possível que a libertação de Sakineh esteja próxima?

Sim, mas o Comitê Internacional contra Execuções, uma ONG alemã, não é tão confiável quanto se imagina. A partir dos relatos do comitê, agências de notícias publicaram a informação da libertação, o que é potencialmente muito ruim para Sakineh, para seu filho, Sajjad Ghaderzadeh, de 22 anos, e para toda a sua família no Irã. Esse comitê é contra o governo iraniano. Sakineh será libertada em breve, o governo quer fazer isso, mas sua reação após as notícias pode não ser boa. Toda precipitação, toda informação incorreta pode prejudicar o processo.

O sr. disse que Sakineh será libertada em breve. Por que o governo de Mahmoud Ahmadinejad, reputado como conservador, senão fascista, tomaria essa decisão?

Porque ele quer usar o caso Sakineh para fins políticos, mandar uma mensagem à comunidade internacional e à opinião pública iraniana de que se trata de uma administração tolerante. O caso Sakineh é um meio de obter novos apoios, demonstrar que o governo está libertando pessoas, mesmo que se trate de pessoas que se oponham à administração. É a melhor vitrine para dissipar acusações contra o governo. Mahmoud Ahmadinejad é um ditador, e ditadores adoram essas oportunidades. Por outro lado, muitos dissidentes, opositores, jornalistas, colegas advogados e ativistas de direitos humanos continuam e continuarão nas prisões.

Qual é a situação de Sakineh hoje?

Representantes do governo já concederam entrevistas à imprensa do Irã e afirmaram que não há a intenção de apedrejá-la. Foi a última notícia oficial que tivemos. Depois disso, não houve nenhuma reação do governo iraniano. Infelizmente, na semana retrasada, outra mulher foi presa, também acusada de assassinato. Estamos trabalhando para que ela não seja executada, mas a corte iraniana confirmou a sentença. Foi uma péssima notícia, porque ela é inocente. Estamos preocupados com todos os casos similares ao de Sakineh e com todos os prisioneiros condenados à morte. No caso Sakineh, a repercussão internacional pode ajudar. Países como o Brasil de Lula, a França, a Alemanha precisam pressionar pela mudança do destino dela. Por causa da repercussão internacional, o Irã parou, ao menos neste momento, de aplicar a pena de apedrejamento.

A hipótese de que Sakineh venha a ser executada, na sua visão, não existe mais?

Não creio que isso venha a acontecer. O direito iraniano não prevê execução por enforcamento para adultério, o que prepondera no caso Sakineh. Esse é um caso para apedrejamento, única e exclusivamente. O governo não poderia alterar a pena para outra punição. Esse é um ponto muito importante.

Por que a execução não ocorreu antes, quando a pressão internacional não era tão intensa?

Existem várias razões. Uma, sem dúvida foi a pressão internacional da época. No plano interno, alguns jornais do Irã, além da imprensa da Turquia, um vizinho importante, exerceram pressão pelo respeito aos direitos humanos e para impedir a execução. Mas, como disse, há muitas razões. Na política interna do Irã, muitos líderes políticos e parte do clero não aceitam a pena de apedrejamento. Há uma oposição interna real, e não é de apenas uma ou outra autoridades. Na verdade, não mais de cinco ou dez dirigentes na cúpula do poder iraniano defendem com unhas e dentes esse tipo de punição. Vários organismos do Estado não gostam de aplicar a pena de apedrejamento.

Se há uma certa boa vontade no caso, ainda que por questões políticas, o que explica o fato de o atual advogado de Sakineh, Houtan Kiran, também estar preso?

Houtan Kiran tem informações privilegiadas do caso. Ele participou de campanhas e de esforços internacionais em favor de Sakineh, ao lado de organizações consideradas inimigas. Isso provocou a reação de determinados organismos do Estado iraniano. Um exemplo: um dos seus apoios são os comunistas, também contrários à execução de Sakineh. A simples relação social com essa facção política é crime. Kiran tem contato com os comunistas ou é membro do grupo. É um problema imenso na visão das autoridades iranianas. Isso explica sua prisão: o governo tenta afastá-lo de suas relações políticas. Não bastasse, jornalistas alemães estiveram em Teerã para fazer entrevistas e foram ao escritório de Kiran. Naquele momento, policiais da agência de segurança e dos serviços de inteligência os prenderam em flagrante. O que os jornalistas não sabiam era da relação de Kiran com os militantes comunistas e da ilegalidade de sua atividade política. Agora todos são reféns. No caso dos jornalistas alemães, o governo iraniano tenta negociar termos de apoio com o governo da Alemanha.

A família de Sakineh também não dá entrevista à imprensa internacional. O sr. mantém contato com algum dos filhos dela?

Sim, tive contato com Sajjad Ghaderzadeh e o adverti para ter cuidado com suas atividades e relações. Manter certos contatos no Irã é muito perigoso. Como disse, há jornalistas e militantes de direitos humanos presos e nada impede que ele seja detido por longo tempo. Não é um bom momento para se manifestar sobre o caso.

O que o motivou a fugir do Irã?

Esse não é um assunto sobre o qual eu goste de falar, mas minha história já é conhecida de algumas pessoas. Tenho vivido em Oslo, na Noruega, nos últimos quatro meses. O governo do Irã fez minha família refém. Fui preso algumas vezes. Teria sido outras, e minha mulher também. Eles a detinham sem nenhuma acusação, apenas para me obrigar a me render. Proibiram que saíssemos do país. Mesmo que preferisse ficar, decidi deixar o Irã. Passei a fronteira entre o Irã e a Turquia a pé. Cheguei à cidade de Van, onde era esperado pela Anistia Internacional e militantes de outras organizações humanitárias. Foram eles que encaminharam minha regularização no governo turco. Assim pude pegar um avião até Istambul. Então houve pressões da União Europeia e da ONU até que o governo da Noruega ofereceu asilo. Foi assim que vim para Oslo. Ao chegar à Noruega, as autoridades iranianas entenderam que não haveria mais como manter minha mulher presa e a libertaram. Minha família pôde então sair do país.

Qual foi o maior choque ao chegar ao exílio na Noruega?

Eu tinha um ótimo trabalho, uma boa casa, um bom carro, uma vida satisfatória no Irã. Deixar tudo isso para trás é, por si só, um choque. Estamos começando uma nova vida. É difícil não apenas para mim, mas para todos nós. Estou estudando inglês, o que é muito complicado para um iraniano. Eu não falo bem, como você vê. Mas não vou abandonar a luta pelos direitos humanos. Como advogado, defendi outras mulheres ameaçadas de apedrejamento por suposta infidelidade. Fui advogado de muitos ativistas políticos e jornalistas. Vou continuar nesse desafio.

Como o sr. vê a posição do Brasil em relação ao Irã, não apenas no que diz respeito a Sakineh, mas também a Ahmadinejad?

O Brasil tem relações com Mahmoud Ahmadinejad e com o governo iraniano. Não creio que seja uma boa postura. Nenhum país deveria manter relações diplomáticas de amizade com um governo que viola de forma tão flagrante os direitos humanos. O presidente Lula tem boas relações com Ahmadinejad. Eu considero estranho que um país como o Brasil apoie o Irã da forma como o faz. O Brasil deveria ser amigo do povo iraniano, não do governo iraniano. O povo iraniano, sim, precisa de ajuda. Lula pode ajudar. Se o governo brasileiro pensa que pode ajudar na libertação de Sakineh, precisa saber que seu empenho não é suficiente. Se Ahmadinejad libertar de fato Sakineh, será por fins políticos internos e externos.

O Brasil se absteve de votar uma proposta da ONU de sanções contra o Irã por violações de direitos humanos, em especial sobre apedrejamento. O que o sr. pensa disso?

Francamente, não é aceitável. Execução não é uma pena aceitável em nenhum país. Muitas nações aboliram a pena de morte de suas constituições. Todos os países deveriam seguir esse caminho - inclusive os Estados Unidos, que precisam dar o exemplo ao mundo. Essa ação internacional é importante para países como o Irã, onde a pena de morte continua existindo. O direito precisa respeitar princípios elementares, como o direito à vida. Por isso, votações como a da ONU podem ter um caráter simbólico muito importante.

O que o sr. espera do novo governo brasileiro de Dilma Rousseff?

Tenho poucos elementos para falar sobre o assunto. O Brasil é um país distante, que não tem problemas de fronteira com o Irã. Isso lhe dá uma boa posição para ajudar o país. É como a Noruega ou a França. Cada nação precisa trabalhar em conjunto pelo respeito aos direitos humanos, um tema crucial neste momento em países como o Irã. Minha expectativa não pode ser diferente. Espero que o governo brasileiro não apenas respeite os direitos humanos no Brasil, mas também tenha uma posição positiva nas suas relações internacionais.

