O desastre do Golfo do México, na voz de suas vítimas

O filme foi lançado este mês para coincidir com a passagem de um ano do maior desastre ambiental da história americana, o derramamento de 780 milhões de litros de óleo na costa do Golfo do México provocado por um acidente na plataforma da companhia petrolífera BP. Os impactos do desastre ainda afetam as populações do entorno, principalmente as que dependem da pesca e do turismo.

Produzido pela organização não governamental Natural Resources Defense Council (NRDC), o documentário foi exibido no sábado no programa Planet Green, da Discovery americana. Ainda não há previsão de lançamento no Brasil.