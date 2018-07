O Despertar da Primavera e de novos jovens talentos Quando assistiram na Broadway em 2006 à montagem de O Despertar da Primavera, Claudio Botelho e Charles Möeller ficaram extasiados - responsáveis pela versão nacional de diversos musicais clássicos, eles acompanharam uma produção que utilizava o pop/rock para mostrar as grandes questões da juventude, como a descoberta da sexualidade, as hesitações sobre as mudanças no corpo e a atração pelo outro.