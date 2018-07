O dia dos renegados

O domingo trouxe mais duas provas de como o esse esporte apaixonante não se deixa dominar por pretenso rigor científico. No Parque Antártica, um atormentado Palmeiras ganhou do São Paulo com relativa folga e volta a acreditar em retomada de rumo. No Rio, o franco-atirador Botafogo lascou 2 a 0 no mesmo Vasco que o havia surrado por 6 a 0 recentemente e festejou a conquista do primeiro turno do Estadual do Rio.

Nos dois clássicos, brilharam alguns renegados. No Palestra, foi decisivo o desempenho de Robert, centroavante limitado, que não desperta paixão da torcida, mas herói do dia, com os dois gols de cabeça. O segundo, ao desviar escanteio cobrado por Marquinhos, que em pouco mais de um ano de casa teve raros momentos de fulgor. Havia até recebido vaias, ao entrar poucos minutos antes no lugar de Lenny.

Antônio Carlos Zago e Joel Santana dobraram desconfianças. O novo treinador do Palmeiras enfrentou hostilidade de grupelho de organizada, que no sábado levou faixas no centro de treinamento do clube para protestar contra sua contratação. Saiu aplaudido pela Turma do Amendoim, aquele pessoal das numeradas que xinga até Jesus. No Maracanã, Joel mostrou que é especialista em futebol carioca e em descascar abacaxis sem se machucar. Coloca mais uma taça no currículo e dá um bico em que o ridicularizou porque seu inglês não tem sotaque de Oxford. A linguagem que domina é a do boleiro.

O Palmeiras não foi tão diferente daquele de Muricy quanto Antônio Carlos tratou de vender para marcar terreno. Até entrou com dois volantes - Pierre e Márcio Araújo -, como demonstração de vocação ofensiva. Mas não resistiu à tentação e terminou com três, com Edinho no lugar de Cleiton Xavier para segurar o resultado. Como provavelmente Muricy também faria. Não há muito o que inventar no mundo da bola.

A outra mudança nem tão nova foi Diego Souza com a obrigação mais de armar do que concluir a gol, o que sempre foi sua especialidade. Atuação boa. Na frente, Zago colocou Lenny ao lado de Robert. Funcionou contra o São Paulo, mas está claro que precisa de mais atacantes. Na defesa, Figueroa e Armero continuam a perder espaço, tendência que se manifestava já com Muricy. Ontem, cederam vagas para Wendell e Eduardo. E assim deve ser contra o Flamengo do Piauí, no meio da semana, pela Copa do Brasil.

O Palmeiras foi esforçado, como na maioria dos jogos com Muricy, criou e errou muito nas conclusões. Como de hábito. Só que desta vez se deu bem com as duas cabeçadas de Robert.

O São Paulo não empolgou. Teve comportamento um tanto blasé, quase indiferente ao duelo contra adversário tradicional. Ricardo Gomes colocou o que tem de melhor no momento - com exceção de Richarlyson e Dagoberto - e o time não deslanchou. Deu a impressão de que a cabeça está voltada para o jogo com o Once Caldas pela Libertadores. A expulsão de Xandão - o juiz Rodrigo Martins foi severo demais no segundo cartão - desmontou de vez o time. O clássico reabilitou o Palmeiras, mas tecnicamente não foi um primor.

Já o Santos, mesmo no gramado encharcado de Mirassol e sem Neymar e Ganso, continua a proporcionar o futebol mais leve de início de temporada. Fez 2 a 1, manteve a liderança e projeta um duelo interessante no domingo com o Corinthians. Jogo que, se os cartolas tivessem sensibilidade, iria para palco maior do que o da Vila Belmiro. O torcedor e os cofres dos dois clubes agradeceriam.