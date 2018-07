O dia em que o cão morreu A Cia. Club Noir é um dos grupos de teatro mais interessantes em atuação na cidade. Fundada e comandada pelo diretor Roberto Alvim e pela atriz Juliana Galdino, a companhia pauta seu trabalho pela busca por novas formas de fazer teatro. Depois de receber prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte em 2012 pelo ciclo de tragédias de Ésquilo - 'Peep Classic Ésquilo' (pág. 63) -, o coletivo retoma na 3ª (15) o projeto 'Mostra Brasileira de Dramaturgia Contemporânea', com a sexta estreia, Fatia de Guerra. Escrito pelo curitibano Andrew Knoll, o texto traz o mundo visto por uma cadela doente, prestes a ser sacrificada, em meio a uma família pobre do sul do País. Club Noir (42 lug.). R. Augusta, 331, Consolação, 3255-8448.