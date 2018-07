O dilema de Obama: escalada ou recuo total

Em seu relatório para Obama, o general Stanley McChrystal (o principal comandante dos EUA no país) deixa claro que para obter-se sucesso no conflito é preciso controlar duas grandes ameaças: a insurgência e a "crise de confiança" dos afegãos em relação ao próprio governo.

Para o general, é preciso dar o mesmo peso aos dois problemas e, para isso, é necessário que haja mais investimento. "Lidar de maneira insuficiente com algum dos dois problemas resultará num fracasso."

No relatório, divulgado ontem pelo jornal The Washington Post, McChrystal pede um aumento de forças no Afeganistão ainda este ano. Os EUA enviaram mais de 30 mil soldados desde maio, quase dobrando o contingente americano no país, que deve alcançar os 68 mil militares até o fim do ano.