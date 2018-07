''O dinheiro que a gente arruma aqui dá para viver bem'' Os filhos de Ariana Nunes, de 24 anos, sofrem de problemas respiratórios por causa da fumaça liberada pela queima de material hospitalar e da poeira que sobe do aterro de Itaoca, em São Gonçalo, no Rio. A casa dela tem ratos e rachaduras provocadas pelo trânsito de caminhões pesados. Nem por isso Ariana quer a desativação do lixão.