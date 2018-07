''O doping não está restrito a um grupo de atletas''

A formação de futuros atletas pode servir como consolo para a Rede Atletismo nos próximos anos, após mais um caso de doping entre os profissionais da equipe (anteontem, Leonardo Elisário, do salto triplo, foi flagrado). Desiludido com a confirmação de que outro atleta foi flagrado por uso de substâncias proibidas, Jorge Queiroz, presidente e principal investidor da Rede, promete reduzir bastante a equipe principal, uma das mais importantes no atletismo do País, e apostar nos jovens. Entre os atletas pegos no doping em 2009, sete pertencem à Rede Atletismo. No início de agosto, quando foram confirmados os primeiros cinco casos, Queiroz anunciou o cancelamento da equipe de velocistas.

Após construir um moderno centro de treinamento em Bragança Paulista, a 90 km da capital, Jorge Queiroz, de 64 anos, assume que terá dificuldade em conseguir patrocínio, pela ameaça do surgimento de novos casos de doping.

O novo caso de doping na Rede Atletismo ameaça o futuro dos atletas profissionais da equipe?

A situação da equipe, após este novo caso, está realmente muito ruim. Não sei ainda como vou fazer em relação ao esporte de alto rendimento, mas o número de esportistas nesse nível certamente será bastante reduzido. A única coisa que eu sei é que a formação de atletas de base na Rede Atletismo será mantida, com planos de talvez intensificá-la.

O senhor considerava a possibilidade de outro caso surgir na equipe, pouco mais de um mês após o primeiro escândalo?

Essa revelação foi muito pesada, estou há apenas dois anos investindo no atletismo e não poderia ter me desiludido mais com o esporte. Até então eu achava que era um caso isolado, que se restringia aos atletas sob orientação do Jayme (Netto Júnior, técnico que ministrou o uso da eritropoietina (EPO) por cinco atletas), que assumiu a culpa. Agora, perdi a referência, ao ver que o problema não está reduzido a um grupo delimitado de atletas.

Você conversou com os envolvidos no caso mais recente?

Ainda não conversei com o atleta, falei sobre o assunto apenas com o Nélio (Nélio Moura, que também é técnico da campeã olímpica Maurren Maggi). Ele me disse que foi uma ação escondida, feita pelo próprio atleta. É um esportista que não tinha muito contato com o Centro de Treinamento aqui de Bragança Paulista, costumava treinar fora daqui.

E com outros atletas flagrados?

Falei, e que mais impressiona nesses atletas é que falam como se o único erro que tivessem cometido fosse o de serem pegos. Eles não têm noção da gravidade dos problemas que o uso do doping pode trazer.

Como você explica o fato de que, mesmo com o uso de substâncias ilegais, os atletas não tenham melhorado sensivelmente o desempenho?

Isso mostra incompetência até no doping, total ignorância em relação à medicina do esporte. Alguns tomaram até medicamentos usados em cavalo, que levam muito tempo para deixarem a corrente sanguínea.

Com a fiscalização intensificada, teme que a Rede tenha mais atletas atrelados a doping?

Voltei ontem (anteontem) do exterior e não estava sabendo. Não posso dizer nada sobre novos casos, porque é algo que foge ao nosso controle. Mas não quero mais ouvir casos de atletas meus envolvidos com isso. B.D.