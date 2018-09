''O efeito do acidente no Golfo do México é positivo para o Brasil''

O vazamento de petróleo no Golfo do México vai repercutir nos negócios brasileiros da exploração do pré-sal. "O efeito instantâneo é positivo para o Brasil, tanto na parte de investimentos quanto na de disponibilidade de equipamentos", avalia Giovani Loss, novo responsável pela área de Petróleo e Gás do escritório de advocacia Mattos Filho. Para ele, que atuou durante quatro anos em Houston (EUA), apesar das inconsistências do marco regulatório, os investidores não deixarão de trazer recursos para o País. A seguir, destaques da entrevista:

Qual é o efeito do acidente no Golfo para o pré-sal?

O instantâneo é positivo para o Brasil, tanto na parte de investimentos quanto na de disponibilidade de equipamentos. Os investidores podem ter um apetite maior pelo mercado brasileiro. Não se sabe mais quais serão as exigências nem quando os EUA vão liberar novamente a exploração. Se não se pode investir nos EUA, as opções são África e Brasil. E o Brasil tem um ambiente mais favorável.

Mas existe efeito negativo?

A consequência ruim que pode vir no médio prazo é a alteração na legislação ambiental. Se é que tem algo para mudar, porque nossa legislação é bem mais rígida que a americana.

A estrutura definida para o Fundo Social é adequada?

A proposta tem boas intenções, mas dá uma flexibilidade muito grande para o Poder Executivo, que é totalmente contrária a tudo o que se lê sobre o assunto. Ela lista tipos de gastos, mas não diz quanto será gasto nem no quê. Se fala muito mais nas questões sociais - "vamos acabar com a pobreza" -, mas o fundo não é para isso.