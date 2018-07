O emprego em São Paulo

Entre setembro e outubro, segundo a PED, a taxa de desemprego das regiões pesquisadas caiu 0,7 ponto porcentual e foi a 13,2%, melhor resultado da série histórica iniciada em 1998. Na região metropolitana de São Paulo (RMSP), a queda do desemprego foi recorde desde 1985, declinando de 14,1% para 13,2%. "O número é inédito e inesperado para esse período", notou o coordenador da PED, Alexandre Loloian. Comparativamente a outubro de 2008, cresceu de 6 mil o número de empregados. No Município de São Paulo, o desemprego caiu de 12,8% para 12%.

As empresas privadas de São Paulo, em outubro, foram as grandes responsáveis pela criação de vagas, pois diminuíram as contratações na área pública. Nas demais regiões metropolitanas e no Distrito Federal, não só o setor privado, mas também o público continuaram a contratar pessoal.

Na comparação com o ano passado, a taxa de desemprego ainda é alta, pois nem todos os que ingressaram no mercado em 2009 conseguiram uma ocupação. Mas, em contraste com o IBGE, a PED registrou aumento do emprego com carteira assinada, tanto no mês passado como comparado a outubro de 2008. Em um ano, foram fechadas 256 mil vagas sem carteira e abertas 133 mil vagas formais.

O setor de serviços destacou-se, em outubro, contratando quase duas vezes mais do que a indústria e o comércio somados. Mas, porcentualmente, é o setor da construção civil que apresenta melhor evolução, de 14,5%, na comparação com outubro de 2008, e de 1,3%, no cotejo com setembro de 2009.

Os dados favoráveis do emprego e da renda dos trabalhadores - que aumentou 5,3% reais em relação a outubro do ano passado - confirmam as previsões de que será forte o ritmo de atividade no final do ano.

Cabe destacar que o avanço do emprego com carteira pouco se refletiu, até agora, nas contas da Previdência Social, fortemente deficitárias, em outubro. Isso mostra que as despesas com aposentadorias e outros benefícios são incompatíveis com as receitas do INSS.