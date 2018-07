O estupro metafórico

Uma semana depois de anunciar a extinção da "direita troglodita" no Brasil, Lula foi surpreendido em Nova York com a notícia de um estranho desvio de comportamento em sua base de sustentação política: o governador de Mato Grosso do Sul, André Puccinelli, ameaçou estuprar Carlos Minc em praça pública. "É um truculento!" - relevou o ministro, entendendo a natureza do desaforo como metáfora do que o pseudoestuprador deseja, na verdade, fazer com o Pantanal.

Como um vírus modificado, a direita troglodita renasceu truculenta no discurso de Puccinelli: o que era primitivo, agora é só violento; a ideologia virou tara devastadora! A turma que defende a criação de gado na Amazônia também tem ímpetos de fazer com a floresta o mesmo que, sempre metaforicamente falando, no Centro-Oeste fantasia-se consumar em cima do coreto com o ministro do Meio Ambiente, de preferência só de colete e meias.

Bobagem comemorar, como fez Lula, a exclusão dessa raça das eleições presidenciais de 2010. Não há nenhuma vantagem em mandar no Brasil quando se quer destruir o mundo.

ENRUSTIDO

"O governador devia cuidar do próprio tuiuiú!"

Carlos Minc, sobre a sexualidade reprimida de André Puccinelli

IRRESISTÍVEL

Michel Temer está que não se aguenta de ansiedade. Não vê a hora de ver seu nome colado na chapa de Dilma Rousseff. Enfim, é o prazer dele, ué!

Começou bem

Ninguém pode negar coerência em Romário na escolha do partido a que se filiou para tentar a Câmara dos Deputados. O PSB, no Rio, é uma espécie de América, clube de militância do Baixinho desde o início de 2009.

Tudo tem limites

O Itamaraty deveria condicionar a meia dúzia de regras o direito de abrigo concedido à comitiva de Manuel Zelaya na Embaixada do Brasil em Tegucigalpa. Xixi na tábua, por exemplo, não, né, gente?!

Todo mundo mexe

Outra boa justificativa para o crescimento da aprovação popular de Lula no Ibope: o presidente decidiu só mexer em poupança grande, atendendo à preferência nacional.

Câmera 1/Câmera 2

O uso abusivo do telepronter quase estraga o discurso de Lula na abertura da Assembleia-Geral da ONU, em Nova York.

A certa altura da leitura do texto projetado ora à direita,

ora à esquerda do púlpito, o presidente parecia discursar

e assistir a uma partida de tênis ao mesmo tempo.

A estrela sobe

Rubinho Barrichello tem um motivo especial para conquistar

o GP de Cingapura: quer dedicar a vitória aos 50 anos da Hortência, a primeira a enxergar a estrela do piloto, quando ela ainda não lhe havia subido à cabeça.

Estação das flores

Incêndio no Metrô, rajadas de vento, a primavera promete!