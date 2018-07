O Fed acredita na melhora econômica

O Fed dá, assim, sinais de confiança na recuperação da economia, sem o que o aperto seria temerário. Em janeiro a produção industrial cresceu 0,9%, tanto sobre dezembro como sobre janeiro de 2009, primeiro resultado positivo em 12 meses. O setor automobilístico e de alta tecnologia avançou 4,9% e as novas construções, 2,8%. O uso da capacidade ainda é baixo, mas passou de 71,9% para 72,6%.

Na média, 2009 foi um ano ruim para os EUA, com queda do PIB estimada em 2,4% e desemprego próximo de 10% (em dezembro, 9,7%).

A demora na recuperação é atribuída à fragilidade do mercado de trabalho - o Fed projeta que a taxa de desemprego ainda se situe entre 9,5% e 9,7% neste ano - e à falta de investimentos em infraestrutura. Os fatores mais positivos vieram, até agora, da produção de bens de consumo. Mas, se a economia crescer 2,5% neste ano, como projetam analistas, e repetir a trajetória em 2011, terá demonstrado uma invejável capacidade de reação.

O Fed tem a dupla obrigação de manter a inflação contida e estimular a atividade econômica, e tem-se saído bem, apesar de críticas. Mas não pode ignorar o custo da crise: houve déficit de US$ 1,4 trilhão, no ano fiscal terminado em outubro, projetado em US$ 1,55 trilhão, em 2010, e em US$ 1,26 trilhão, em 2011.

A recuperação baseou-se na liberalidade monetária e fiscal. Agora, o Fed deixa claro que os bancos não contarão mais com dinheiro fácil e baratíssimo. O aumento da colocação de papéis será o próximo passo rumo à elevação dos juros básicos, hoje da ordem de 0,3% ao ano.

Mas, na ata, os diretores do Fed afirmaram que as expectativas favoráveis para a inflação permitem "assegurar níveis extraordinariamente baixos de taxas de juros dos fundos federais por um longo período". Analistas econômicos já admitem que, em 2011, os juros dos fundos federais (os Fed funds) subirão para 2,4% ao ano e superarão os 4% ao ano, em 2012.

O aperto de liquidez influenciará os juros em escala global, inclusive no Brasil, que tem captado recursos no exterior a taxas baixas.