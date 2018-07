O Fed avisa: os dias de dinheiro e lucro fáceis estão contados

A medida sugere que a saúde dos bancos já está forte o suficiente para retirar parte da ajuda extraordinária que Washington lhes deu. E, embora esse salvamento tenha permitido estabilizar o setor, foram os juros baixos do Fed que contribuíram para a sua rápida recuperação.

Embora o Fed tenha dado sinais de que poderia elevar a taxa de redesconto, o momento escolhido, entre reuniões de discussão da estratégia monetária, apanhou especialistas de surpresa. Ações e títulos despencaram nas transações após o fechamento, sugerindo que sexta-feira poderia ser um dia de grande ansiedade para os mercados.

"Esta é uma vitória do Fed", disse Zach Pandl, economista da Nomura Securities. "É o sinal de que o banco confia plenamente na saúde do sistema bancário. As medidas são um sinal de sucesso da política."

Desde a crise, o Fed tratou de garantir o vigor das instituições bancárias com juros extraordinariamente baixos. Assim, elas puderam tomar dinheiro emprestado a um preço baixo e fazê-lo dar lucro, usando-o para empréstimos a juros mais altos ou para transacionar nos mercados.

A diferença entre juros de curto e de longo prazos está próxima de uma alta recorde, o que constitui uma oportunidade lucrativa para os bancos. A diferença entre os juros do Tesouro de dois e dez anos, por exemplo, é de 2,9 pontos porcentuais. Respaldados por essas medidas, os lucros dos bancos dispararam no ano passado.

Segundo economistas, os bancos já não estão tomando empréstimos elevados do Fed usando a taxa de redesconto, e portanto, na quinta-feira, a medida foi, em certo sentido, meramente técnica. Mas foi um sinal de que a ameaça de um colapso dos mercados financeiros - tão concreta há apenas um ano e meio - se dissipou.

Alguns economistas afirmaram que, com o elevado desemprego e a economia crescendo lentamente, por enquanto o Fed não elevaria os juros mais importantes. "A medida não diz muito a respeito dos juros, mas diz alguma coisa sobre o que aconteceu, isto é, que o setor não está sob a mesma pressão de antes", disse Frederic S. Mishkin, professor de Columbia e ex-integrante do conselho de governadores do Fed.

Outros afirmaram que a medida antecipou pelo menos o momento em que os juros começarão a subir - e pôs um fim ao período de lucros fáceis. Para Louis V. Crandall, chefe da equipe de economistas da Wrightson Icap, a medida mostra "uma disposição de começar logo e de verdade a abandonar a atitude indulgente do banco central".

Nervoso com a perspectiva, pelo menos no curto prazo, o mercado de bônus caiu depois do anúncio, elevando o rendimento das notas do Tesouro de dez anos cerca de 7 pontos-base, ou sete centésimos de ponto porcentual, para 3,8%.

Os contratos futuros de ações também caíram depois do fechamento. As ações das financeiras foram as mais afetadas; os papéis de bancos como JP Morgan Chase e Bank of America caíram quase 1%.

A incerteza quanto ao próximo passo do Fed e ao momento que o banco escolherá para agir, é o que mais preocupa. "A gestão de um banco fica tumultuada quando precisa passar por todos esses ciclos, com os juros mudando rapidamente", comentou Douglas J. Leech, presidente do Centra Bank de Morgantown. Muitos bancos ainda estão às voltas com hipotecas e outros empréstimos. "Surge mais uma ameaça", disse Leech.

O aumento dos juros reduzirá as margens e o valor dos investimentos de algumas instituições. Isso acabará afetando seus resultados, o que preocupa particularmente os bancos pequenos e médios, que lutam para fazer frente à economia enfraquecida.

Muitas instituições tentaram se preparar para um aumento inevitável dos juros segurando mais os depósitos dos clientes, a fim de dispor de uma fonte estável de recursos para empréstimos. O Centra, por exemplo, decidiu ampliar o prazo de seus certificados de depósito de 12 para 16 meses, no ano passado. Além disso, ofereceu empréstimos a juros baixos, podendo, depois de 18 meses, cobrar juros mais elevados, no caso de haver um aumento das taxas, conforme prevê Leech. TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA

*Os autores são jornalistas