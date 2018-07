O fim do Velho Mundo A turnê mundial do fim do mundo deu uma passadinha devastadora na Ilha da Madeira, mas, que ninguém se iluda, a ideia é, até meados de março, sair varrendo a economia europeia pelas beiradas. De Funchal a Lisboa, como se sabe, é um pulo. Portugal, Espanha e Irlanda vão entrar para a história do desastre financeiro iminente no Velho Mundo como países periféricos ao epicentro do naufrágio do euro. A Grécia é o Titanic da vez!