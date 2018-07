O futuro não será uma eterna era Lula

Ele tem algo a declarar sobre os efeitos da desordem climática numa política energética que joga todas as fichas nas hidrelétricas. Pede "alguns minutos". E resume, com o mínimo de retórica, as "Estimativas da Oferta de Recursos Hídricos no Brasil em Cenários Futuros de Clima 2015-2100", cujo título é um sinal de que não veio para fazer barulho. O documento é um extrato de prognósticos e dados que especialistas levaram mais de um ano mastigando.

Concentrado em gráficos e traduzido no tom pausado e meio inaudível de Salati, leva-se tempo para notar que o relatório é bombástico. Avisa que está passando a hora de se pensar seriamente em alternativas energéticas, "tais como solar, eólica, das marés e biomassa".

Ao contrário do que prometem as políticas vigentes, as águas tendem a rolar daqui ao fim do século de um jeito que, como não disse o presidente Lula, nunca aconteceu antes na história do Brasil. E isso altera, em doses variadas e contraditórias, as 12 grandes bacias hidrográficas que oficialmente dividem o território brasileiro.

No Tocantins, o rio dos grandes investimentos hidrelétricos, a vazão ameaça chegar ao ano 2100 com a metade da média que manteve entre as décadas de 1960 e 1990. Na Amazônia, a perda vai de 30% e 40%. No São Francisco, o rio da transposição corre o risco de virar um terço do atual em 2040.

Isso significa que a bacia do São Francisco, "onde se concentra grande parte da fruticultura de exportação nacional", tem chances de passar de lugar "seco e sub-úmido, com pouco ou nenhum excesso de água, para semiárido". O sertão, pelo visto, não vai virar mar. Mas o mar do Atlântico Leste ameaça lamber o sertão, à medida que ele se aproximar da costa.

"São cenários", diz Salati. Ou seja, hipóteses formuladas com rigor científico em cima de informações e métodos disponíveis. Lidam principalmente com previsões sobre os efeitos regionais do clima no regime de chuvas e na perda de água por evaporação. Podem mudar, se novos dados rolarem. O resto, só com horóscopo ou búzios.

Por enquanto, o que se vê é um Brasil com menos sombra e água fresca. Num mundo mais quente, a evaporação devolverá ao céu uma porcentagem cada vez maior das chuvas que ainda caírem. No São Francisco, essa perda está orçada em 83%. Na do Rio Paraguai, que corta o Pantanal, 84%. Haja mata ciliar para segurar esses rios. Mas não é nisso que o País investe.

O relatório é pontuado por ressalvas. Recomenda mais e melhores estudos do problema daqui para frente. Adverte que "o nível de incerteza ainda é grande em relação ao que de fato possa acontecer".

Salati está longe de ser candidato ao estrelato em manchetes catastrofistas. Pessoalmente, acredita que as previsões científicas servem antes de mais nada para evitar que as incertezas aconteçam.

