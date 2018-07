O futuro veio ao Brasil e deixou lembranças

Bastou uma semana em Foz do Iguaçu para os alunos da Universidade Viajante aprenderem que o Brasil não é Birkenfeld, "o único câmpus do mundo com emissão zero", como enfatizou o professor Peter Heck, ao apresentar a turma.

Ela veio da Alemanha para ensinar o que aprende diariamente nessa base experimental da Universidade de Ciências Aplicadas de Trier, onde se aproveita toda a água da chuva, recicla-se a dos banheiros e a energia vem exclusivamente do sol ou dos gases liberados pela decomposição da matéria orgânica.

Em Birkenfeld, nada vem de fora porque a maior lição é usar recursos locais. Ao contrário de Foz, que gasta R$ 4,5 milhões por ano com lâmpadas, que nada tira, a não ser mau cheiro, das 30 mil toneladas de resíduos do consumo doméstico e que bota fora até mesmo a 1,5 mil tonelada de galhos e folhas deixadas pela poda das árvores. Funcionaria melhor e mais barato se, em vez de torrar o dinheiro da prefeitura com contas de eletricidade e combustível, tocasse a frota e acendesse os postes com a energia que perde no aterro sanitário.

Esses são exemplos dados pela garotada a uma plateia em que quase todos tinham idade para ser seus pais. "Em Birkenfeld, posso garantir que estamos vivendo no futuro e muito bem", explicou Heck. E esse futuro está ao alcance de sociedades mais atrasadas ou mais pobres pela cartilha do IfAS, instituto incubado no câmpus para disseminar a boa gestão econômica do ciclo de vida dos materiais. Trazido ao Brasil em convênio com o curso Positivo, de Curitiba, Foz do Iguaçu 2010 foi seu 11.º programa internacional. Trinta alunos de Economia, Computação ou Engenharia aboletaram-se nos beliches do alojamento para pesquisadores do parque nacional. E tiveram o que Heck classificou de "semana de trabalhos intensivos".

Constataram que, circulando entre o portão do parque e as cataratas, os 9 ônibus de dois andares da concessionária de serviços turísticos queimam no parque por ano 200 mil litros de diesel. E lhe receitaram uma dieta vegetariana, enchendo os tanques com óleo extraído de plantações orgânicas de girassol e granola, comprados de agricultores da vizinhança. A unidade ganharia, além de menos fumaça poluente, a chance de criar o cinturão agrícola de amortecimento que há 71 anos lhe falta.

Ao Centro de Visitantes, onde os turistas, ao entrar, tomam contato com nove condicionadores de ar e 600 lâmpadas convencionais, recomendaram luminárias de leds e refrigeração por placas fotovoltaicas. Calcularam que as contas de eletricidade, 75% menos, cobririam o investimento em sensatez ambiental.

Dito isso, partiram na quarta-feira, deixando um monte de lixo espalhado pelo chão, sob as lixeiras plásticas do parque. Quem fuçou o monturo encontrou blocos de anotação em branco e fotografias do grupo diante das cataratas, de souvenir.

Marcos Sá Corrêa é jornalista, marcossacorrea.com.br