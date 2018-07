O grafite de osgemeos no museu da Faap Pioneira do grafite em São Paulo, a dupla osgemeos, formada por Gustavo e Otavio Pandolfo, começou no Cambuci, bairro-reduto da arte. Eles apresentam 50 obras, entre telas, esculturas e instalações, como o cubo-cabeça em que o visitante coloca a cabeça dentro. Faap (MAM): Rua Alagoas, 903, Higienópolis. Tel.: (11) 3662-7198. Das 13 às 17h. Grátis.