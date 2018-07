O grande clássico

A Portuguesa tinha um time pesado diante da leveza do ataque santista, não parecia um adversário consistente para deter um futebol bonito e contundente, abastecido por uma juventude que não desacelera. A Lusa conhecia as jogadas e surpreendeu ao transformá-las num jogo especial, que quase termina com a quebra da invencibilidade do time de Dorival Júnior.

Mesmo com o excesso de partidas, que podem arrancar lentamente um pouco da beleza e da força da equipe, o Santos de 2010 possui uma característica muito bem definida: joga o tempo todo na área inimiga, penetrada por todos os lados. Foram 24 finalizações na partida.

A Lusa foi valente, está invicta nos confrontos contra os grandes, mas também não soube transformar seus contra-ataques numa vitória tranquila.

O amadurecimento que ainda falta ao Santos em campo começa a aparecer no banco de reservas. Ainda no primeiro tempo, Dorival Júnior trocou o volante Roberto Brum pelo meia Marquinhos, aquele que liquidou com o Corinthians.

Talvez fosse um risco na matemática ludopédica, mas no Santos funciona. Em tese, diminuir a capacidade de marcação pode arrebentar com uma equipe, mas não quando a alteração determina mais posse de bola e qualidade no passe. Controla-se o tempo e, assim, o jogo.

O Santos continua sendo a melhor coisa no início de uma temporada modorrenta e de estádios vazios. Perdemos muito tempo com torneios inexpressivos. Os clássicos, também disponíveis no Campeonato Brasileiro, continuam sendo a salvação do moribundo Paulistão.

Contra a Portuguesa, com o empate conquistado aos 44 minutos da etapa final, não houve tempo nem espaço para firulas, como aquela de Neymar contra o Corinthians, tão bonita quanto desnecessária.

Durante a semana, a jogada criou mais um daqueles debates que carimbam a mídia e a divide em trincheiras: os defensores do futebol-arte contra os pragmáticos aborrecidos. Não precisava chegar a tanto.

Você deve se lembrar: com o jogo paralisado, Neymar deu um chapéu no zagueiro Chicão, do Corinthians. O lance, lindo e importado do futebol de rua, a verdadeira fonte do talento nacional, não serve para nada, além de irritar o adversário. Não é arte, não é lúdico, não é futebol.

É preciso deixar bem claro que não se faz neste espaço uma ode aos brucutus. A atitude do garoto santista tem o mesmo significado no futebol de hoje e no de 50 anos atrás. Até no do Santos de Pelé. Tenta-se vender a ideia de que no passado só havia maravilhas, que zagueiros técnicos e bonzinhos dariam um pirulito a Neymar como prova dos tempos de ouro.

Os melhores jogadores do mundo são técnicos, habilidosos e despertam esse futebol lúdico que todos sonhamos. Em seus melhores momentos, nunca vi gente como Zico, Zidane, Kaká, Ronaldo, Messi, Cristiano Ronaldo e tantos outros confundirem as coisas. Nem Pelé. E sempre foram geniais. O gênio não mora num lance desnecessário.

Entendo a discussão, mas aconselho a você, leitor, jamais assistir a uma partida entre jornalistas. Além do sepultamento do futebol-arte, percebe-se que, na prática, os discursos não batem. Perto da nossa turma, Chicão é um santo. Firulas só no jogo dos outros, no nosso, não!