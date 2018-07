O GRINGO DA BOSSA Ele foi guitarrista de uma banda de rock inglesa clássica. Mas junto da vocalista do Pato Fu Fernanda Takai, o ex-Police Andy Summers escolheu a bossa nova como partida para 'Fundamental', disco gravado em parceria (com altas doses de pop) que eles lançam na quarta-feira (31) no Teatro Bradesco. Takai, que já explorou a bossa no primeiro álbum solo, com repertório de Nara Leão, voltou ao estilo a convite de Summers. Ele conheceu a cantora quando gravava um documentário, em 2009, e compôs 18 músicas pensando na voz dela. Zélia Duncan e John Ulhôa, marido de Takai, ajudaram nas seis versões em português do álbum. Taís Toti Bourbon Shopping - Teatro Bradesco (1.457 lug). R. Turiassu, 2.100, Per-