O Guesa, um livro criado para os leitores do futuro

Quem escreve no futuro se condena ao esquecimento. Joaquim de Sousa Andrade (1833-1902), o Sousândrade, dizia-se decepcionado por saber que seria lido 50 anos depois. Ele se referia à sua obra maior, O Guesa, poema épico de 13 cantos e 176 estrofes, cujo protagonista é um ser errante, em travessia pelo continente americano: o seu destino é ser sacrificado por especuladores em Nova York. Apesar da importância, o livro só ganhou edições fac-similares, de pequena tiragem. Agora é a primeira vez, desde o fim do século 19, que é editado sem a reprodução em fac-símile, e com tipologia oitocentista.

Projeto do selo Demônio Negro, da Annablume, O Guesa (382 págs., R$ 75) será lançado na Casa das Rosas, às 20 h de hoje, com a presença do poeta Augusto de Campos, que assina o prefácio. Em parceira com o seu irmão, Haroldo, Augusto escreveu Re-Visão de Sousândrade, que resgatou a obra do poeta maranhense nos anos 1960. Coautor com Julio Plaza de Reduchamp (Demônio Negro), que ganha nova edição após mais de três décadas, Augusto, de 78 anos, falou sobre O Guesa. Leia a seguir trechos da entrevista.

AS INOVAÇÕES

"Os grandes méritos de O Guesa residem, em grande parte, nas inovações estéticas do poema, especialmente nos episódios epigramáticos que Haroldo e eu denominamos Tatuturema e O Inferno de Wall Street. Uma das primeiras edições parciais do poema, publicada em 1877, em Nova York, onde o poeta residiu por vários anos, já traz essas sequências, nas quais ele usa recursos inusitados. Colagens de eventos colhidos nos jornais The New York Herald e The Sun, neologismos como "sobre-rum-nadam" ou "fossilpetrifique" e a diversidade tipográfica dão um aspecto incomum a esses epigramas dialogados. Mas não são apenas essas inovações, presentes em outros versos do poema, que lhe conferem particular interesse. Trata-se de um poema épico com uma visão transamericana atípica: o personagem principal, o "guesa" - sem-lar ou errante -, extraído da mitologia dos antigos muíscas, índios colombianos, era um menino sacrificado em homenagem a Bochica, o deus do Sol."

CRÍTICA SOCIAL

"Assumindo alegoricamente a sua "persona", Sousândrade percorre vários países sul e centro-americanos e termina sacrificado pelos especuladores da Bolsa de Nova York. O poema constitui uma ferina crítica social e um documento notável das transformações ocorridas nos EUA no fim do século 19, em fase de pré-industrialização. Republicano convicto, tendo vivido em pleno segundo império brasileiro, o poeta vê o país do Norte como exemplo de democracia, mas ao mesmo tempo critica o sistema, flagrando-o em suas contradições e turbulências num período notório pela grande corrupção financeira. Não conheço nada igual na literatura poética do seu tempo. Embora se alimente de uma utopia - a sociedade igualitária dos incas -, a visão poética de Sousândrade mantém grande atualidade em relação às vicissitudes que apresentam ainda hoje as Américas. Tematiza, de maneira realista, diferentemente dos românticos brasileiros, a degradação cultural dos índios do Amazonas, antecipando preocupações ecológicas e antropológicas da atualidade."

ESTUDO PIONEIRO

"Publicada em 1964, Re-Visão de Sousândrade suscitou o interesse dos intelectuais, mas também a má vontade de muitos setores universitários, particularmente os dominados pelo sociologismo, talvez por despeito ou preconceito, pelo fato de Sousândrade ter sido uma descoberta e uma reivindicação dos "poetas concretos" paulistas. Depois da Re-Visão... surgiram outros estudos relevantes sobre a sua obra, mas o mais significativo reconhecimento veio do exterior."

RECEPÇÃO NO EXTERIOR

"O Inferno de Wall Street foi traduzido há anos para o francês, e teve vários trechos vertidos para o inglês. Uma significativa mostra de suas estrofes vem de ser incluída no terceiro volume da prestigiosa antologia Poets of The Millennium, organizada por Jerome Rothemberg e editada como The University of California Book of Romantic & Post Romantic Poetry. Os críticos Eliot Weinberger e Marjorie Perloff tem-se referido a Sousândrade com grande apreço."

DIFÍCIL ACESSO

"Agora que O Guesa, livro de difícil acesso, é reeditado em bela edição e o interesse em torno da obra se revela positivo e duradouro, contra a opinião dos críticos conservadores, que insistem nos autores mais convencionais do nosso Romantismo, marginalizando a obra do poeta maranhense, a provocação da minha frase ("Já é tempo de aprender a ler o poeta de O Guesa"), acoplada às palavras irônicas de Mallarmé ("Os contemporâneos não sabem ler"), mais do que se justifica."

