O herói vaidoso do carnaval

Os ânimos estavam exaltados na calorenta quarta-feira de cinzas na Praça da Apoteose, no sambódromo do Rio. Paulo Barros, carnavalesco da Unidos da Tijuca, campeã do carnaval de 2010 e favorita para ganhar o título deste ano, ainda tentou manter a calma diante da perda de preciosos décimos que afastavam a escola do sonhado bicampeonato.

Mas bastou ouvir dos repórteres as provocações de Laíla, o poderoso diretor de carnaval da Beija-Flor, para Barros disparar frases sarcásticas. "O que eu faço não é carnaval? Carnaval é essa naftalina? Esse cheiro de mofo?" E aí não parou mais. "Ia fazer Madonna de enredo no ano que vem, mas como me acusam de ser muito internacional, vou falar sobre o Neguinho da Beija-Flor", provocou a escola rival, que levou o título com uma homenagem a Roberto Carlos. Barros foi vice.

Ele é o carnavalesco mais criativo da maior festa popular do País. E também o mais polêmico. Desde que surgiu no grupo de elite das escolas de samba em 2004, na Unidos da Tijuca, causou pandemônio. Seu arrebatador carro do DNA, feito com bailarinos de corpos pintados formando uma alegoria humana, levou a escola ao segundo lugar e fez a fama de Barros. O título de campeão demorou seis anos.

É impossível ser indiferente ao que Barros faz na avenida. Ou se ama ou se detesta. Os apaixonados elogiam a criatividade que coloca no sambódromo uma comissão de frente que "perde" a cabeça para falar do medo no cinema. Os críticos o acusam de fazer Hollywood demais, de desprezar as tradições do carnaval.

Barros ama Hollywood, enlouquece com os musicais, sonha com a Broadway. "Isso é que deixa o pessoal louco. Quase pirei com Avatar", conta. Mas já refutou convite para montar um musical. "Eu não tenho medo de nada. Mas aprendi a fazer espetáculo com o palco andando. Quando me chamam para fazer alguma coisa parada, entro em parafuso." Carnaval, para Barros, é um espetáculo. Um grande espetáculo num palco que se mexe. "Não acredito nessa bobagem de valorizar o samba de raiz. A raiz está ali. Escola de samba não muda. O que mudou foi o espetáculo. Imagina levar na comissão de frente a Velha Guarda da escola de chapéu e gravatinha. Isso é tradição? No ano seguinte ninguém mais vai querer pagar para assistir."

Nascido em Nilópolis, na Baixada Fluminense, Barros aprendeu a fazer carnaval seguindo os passos do lendário Joãozinho Trinta na Beija-Flor. Não ganhava um centavo, mas aprendeu a "pirar" no enredo. Aos 14 anos desfilava na escola e não saía do barracão. Aos 34 largou o trabalho de comissário de bordo da Varig para fazer carnaval nas escolas pequenas do segundo grupo.

Foi descoberto por Fernando Horta, presidente da Unidos da Tijuca, que nunca havia vencido um carnaval no grupo de elite. E Barros chegou fazendo barulho. "Eu adoro fazer barulho." Seu carro do DNA abalou as estruturas carnavalescas e foi tão decisivo na sua vida que Barros fez uma tatuagem do desenho no ombro direito.

As polêmicas sobre seus carros alegóricos alimentam a vaidade de Paulo Barros. "Eu sou pretensioso, eu me dedico ao trabalho." Seu ego vem sendo alimentado pelos boatos de que a Grande Rio quer comprar seu passe por R$ 1 milhão por ano. "Pelo amor de Deus! Acha essa mala de dinheiro, porque não me entregaram ainda ", despista. Barros não diz quanto ganha. O que se especula na Cidade do Samba é que seu salário gira em torno dos R$ 30 mil por mês. "Ganho mais do que preciso e menos do que mereço." E quanto merece ganhar um carnavalesco que mesmo não sendo campeão é garantia de um bom espetáculo? "Acho que o meu trabalho vale uns R$ 2 milhões."

Ele jura que só dinheiro não é suficiente para que ele deixe a Unidos da Tijuca. "Aqui eu tenho liberdade para criar. Dinheiro é importante, até porque a gente tem exemplos no carnaval de pessoas que hoje estão esquecidas. O Joãozinho Trinta é um deles." Por isso vai fazendo seu pé de meia. Aplica em imóveis o dinheiro que ganha no carnaval e nas palestras sobre inovação que faz em empresas. Já é dono de uma casa em Itaipu, na região oceânica de Niterói a 40 quilômetros do Rio, e de um apartamento na zona sul.

Barros esbanja mesmo é quando viaja. Se for para os Estados Unidos, então, volta no mínimo com quatro malas. Não lotadas de roupas de grifes. "Amo tralhas. Da última vez, trouxe ferro de passar roupa, máquina de fazer panqueca e panelas."

O carnavalesco é louco por panelas. Tem 60, de todos os tipos e tamanhos, na sua casa em Itaipu. Sua paixão é cozinhar. Faz de tudo. Feijoada, moqueca. "Minha especialidade é moqueca de ovos com siri". A receita ele aprendeu com a mãe, d. Celina, filha de baianos.

De abril até o carnaval ele se muda para sua sala no terceiro andar do galpão da Unidos da Tijuca e só vai para Itaipu nos fins de semana. "Durmo aqui na minha chaise", diz, apontando para o sofá estofado com um tecido azul-petróleo.

Barros ainda não sabe qual será o enredo de 2012. Por enquanto, quer viajar e cuidar da calvície que teima em atrapalhar seu visual. Aos 49 anos, acha que está na hora de acabar com aquele vazio no alto da cabeça. " Vou botar cabelo no mês que vem. Aquela tinta preta americana eu não vou usar. Começa a chover e ela começa a escorrer pela cabeça. Tô fora."

Não será a primeira reforma no visual. "Já fiz plástica na pálpebra. Tava caída. Ah, eu faço. Não quero nem saber. Sou vaidoso."