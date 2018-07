'O Hobbit' supera 'Invencível' e 'Caminhos da Floresta' em bilheterias dos EUA no fim de semana O último filme da trilogia "O Hobbit", de Peter Jackson, conquistou pelo segundo fim de semana consecutivo a maior bilheteria nos cinemas dos Estados Unidos e do Canadá, com vendas estimadas em torno de 41,4 milhões de dólares em ingressos, superando os recém-lançados "Invencível" e "Caminhos da Floresta".