'O Hobbit' ultrapassa 'Os Miseráveis' em bilheteria na América do Norte

O filme "O Hobbit: uma jornada inesperada" prevaleceu nas bilheterias da América do Norte mais uma vez neste fim de semana.

Com a venda de US$ 32,9 milhões em ingressos, o filme deixou para trás "Os Miseráveis", musical recheado de estrelas, e o faroeste de Quentin Taratino, "Django Livre".

"Os Miseráveis" ficou em terceiro lugar, com vendas de 28 milhões de dólares, de acordo com as estimativas dos estúdios. Na terceira semana em cartaz, "O Hobbit" já arrecadou US$ 222,7 milhões, segundo a Warner Bros.

"Django Unchained", com Jamie Fox, ficou em segundo, com arrecadação de 30,7 milhões de dólares.