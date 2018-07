O homem que reinventou a Embraer está de volta

Atualmente, ele ocupa a presidência do Conselho de Administração da Embraer, além de participar do conselho da CBMM e do Deutsche Bank na América Latina e de tocar um escritório próprio, no Itaim Bibi, em São Paulo, dedicado à administração de seu patrimônio pessoal e a alguns trabalhos de consultoria na área de gestão. "Nada, porém, comparável, à correria dos tempos de Embraer, quando cheguei a fazer 35 viagens internacionais num ano", diz Botelho. Tanto que ele pôde, finalmente, investir em qualidade de vida, passando a fazer ginástica e caminhadas diárias. "Estou com 67 anos, mas com um corpinho de 50", brinca, com a silhueta adelgaçada pelos nove quilos perdidos graças aos exercícios.

O namoro com a Arsenal começou em novembro passado, quando um amigo comum o apresentou a José Eduardo de Lacerda Soares, sócio de Wright na empresa. "Além de compartilharmos valores e ideias, fiquei impressionado pela capacidade dele em conduzir a Arsenal depois da tragédia", afirma Botelho. Mesmo assim, o contrato final com Lacerda foi assinado apenas na semana passada e prevê algumas mudanças no perfil da empresa.

A começar pelo nome. Sai o Arsenal Investimentos e fica o Arsenal Finanças.

A troca não se dá por acaso: a ideia é de que a empresa se dedique exclusivamente à área de fusões e aquisições de empresas. Braços como o de reestruturação foram desativados; o de gestão de patrimônio foi repassado à Gávea Investimentos, do ex-presidente do BC, Arminio Fraga. "Queremos nos mostrar aos clientes como uma empresa realmente independente", diz. "Não vamos misturar fusões e aquisições com outros serviços, como tesouraria."

Imóveis corporativos estão rendendo menos

Má notícia para quem pretende aplicar seu dinheiro em imóveis como alternativa à queda da rentabilidade das aplicações do mercado financeiro: a taxa média de retorno anual do investimento em propriedades comerciais de alto padrão no Brasil caiu 1,5% em relação a 2009, para uma média entre 10,5% e 11,5% neste começo de ano. A taxa de retorno no setor imobiliário está ligada à oferta de crédito e às possibilidades de remuneração da propriedade. Segundo estudo da Colliers, empresa americana de consultoria para compra, venda e aluguel de imóveis corporativos, a queda se deve ao aumento na oferta de imóveis e à diminuição da percepção de risco no setor.

O grupo ABC cansou de Paulo Zottolo?

A saída do executivo Paulo Zottolo da presidência da Maior, a empresa de entretenimento do grupo ABC, do publicitário Nizan Guanaes, não teria sido tão amigável quanto pretendem as declarações oficiais. Segundo fontes do grupo, Zottolo, dono de um estilo heterodoxo de gestão, teria se indisposto com vários executivos da Maior, além de trombar com o próprio Nizan, seu parceiro de longa data, do tempo em que presidiu a Nívea e a Philips. Oficialmente, Zottolo, notabilizado por liderar o falecido movimento "Cansei", tomou a iniciativa de deixar a empresa para tocar projetos próprios na mesma área de atuação da Maior. Oficiosamente, a decisão coube a Nizan. Procurado pela coluna, Zottolo não retornou às ligações.

Que shopping, que nada

A velha e boa loja de rua ainda é o local preferido das mulheres quando saem às compras. A conclusão, até certo ponto surpreendente, é do Ibope Mídia, que pesquisou os hábitos de consumo das brasileiras. Segundo o levantamento, 48% do público feminino prefere comprar em lojas de rua. Os shopping centers ficam atrás, com 33%, seguidos das lojas de departamento (24%). A pesquisa foi realizada entre mulheres de todas as classes sociais, entre 12 e 64 anos, de várias regiões do País.

Terceirizadoras à beira de um ataque de pânico

As frequentes investidas do Ministério Público e da Justiça do Trabalho contra a terceirização está deixando os empresários do setor de serviços de telecomunicações à beira de um ataque de pânico. Eles reclamam principalmente das diferentes interpretações que a legislação brasileira permite sobre o tema. "Há decisões judiciais que passam por cima da lei das telecomunicações e criam um descompasso com a realidade", diz Vivien Mello Suruagy, presidente do Sindicato Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços e Instaladoras de Sistemas e Redes de TV por Assinatura Cabo, MMDS, DTH e Telecomunicações (Sinstal).

Terceirizadoras 2

Segundo Vivien, 3,5 mil empresas empregam no País 450 mil trabalhadores terceirizados, contingente esse que em hipótese alguma poderia ser absorvidos pelos grandes clientes, como Net, Telefônica, Telemar/Oi, TVA, Sky, DirecTV, Vivo, Claro e TIM, entre outros, além de bancos e empresas de telemarketing. "Não sabemos mais como classificar as atividades de instalação e manutenção de linhas telefônicas, serviços que há muito são executados por profissionais terceirizados e altamente especializados", diz a presidente do Sinstal. "Mas há decisões judiciais que obrigam a migração desses funcionários para a contratante."

A Moksha8 indecisa entre Brasil e Índia

O Brasil concorre com a Índia para abrigar a primeira fábrica do laboratório Moksha8, criado há dois anos para vender medicamentos em países emergentes. A farmacêutica espera investir US$ 500 milhões na planta que vai produzir pelo menos três produtos biotecnológicos. As drogas encontram-se, atualmente, em fase de testes. O presidente da Moksha8 na América Latina, Mário Grieco, deve encontrar-se com o presidente Lula para apresentar seus planos.

Grieco tem, ainda, uma segunda tarefa: trazer para o Brasil a droga peramivir, usada no tratamento de casos graves da gripe H1N1. O medicamento foi aprovado nos EUA e no México, no final de 2009, sem passar pelos trâmites regulatórios tradicionais. A intenção é repetir o processo por aqui para que o remédio esteja disponível antes do inverno.

Exportação falhou, camarão virou franquia

Até 2007, o grupo pernambucano Secom, um dos principais produtores de camarão de cativeiro do País, tinha um mercado certo na Europa e nos Estados Unidos, para onde exportava cerca de mil toneladas por ano. No entanto, com a desvalorização do dólar, o produto brasileiro perdeu competitividade no exterior. Diante disso, a Secom redirecionou os investimentos para outro braço de negócios, o de franquia de restaurantes. E não se arrependeu. A rede Camarão & Cia., fundada há 10 anos, já conta com 35 restaurantes, que faturaram R$ 36 milhões no ano passado e estão presentes em nove Estados.

Exportação falhou 2

O plano de expansão da empresa prevê chegar a 100 unidades em 2014. Este ano, serão inaugurados mais 15 restaurantes, que devem gerar receitas adicionais de R$ 5 milhões e 500 novos empregos. Atualmente, a rede de franquias absorve as 700 toneladas de camarão produzidas pela Secom na costa do Piauí. "O fato de produzirmos o nosso principal insumo nos dá a certeza da qualidade do produto, garantia da entrega, sabor e preço competitivo", afirma Sylvio Drummond, diretor da Camarão & Cia.

Dinheiro para financiar TV Digital começa a sair

Está saindo do papel, ainda que a passos lentos, o Programa de Apoio à Implementação do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre (PROTVD), uma linha de financiamento de R$ 1 bilhão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), programada até 2013. O projeto visa estimular a pesquisa e desenvolvimento tecnológico da TV digital e contempla emissoras de rádio e televisão, fabricantes e fornecedores. A TV Integração, retransmissora da Globo no Triângulo Mineiro, no interior de Minas Gerais, que obteve R$ 20 milhões para financiar a compra de aparelhos de transmissão e recepção digital, é a mais recente contemplada com recursos do PROTVD.

