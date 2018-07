O ídolo espoliado

Houve época em que o maior sinal de sucesso do artista era o assédio das macacas de auditório. O sujeito ensaiava botar os pés fora da Rádio Nacional, por exemplo, e vinha o ataque alucinado da tropa de fãs que estavam à espreita de galãs das radionovelas ou cantores da moda. Se bobeasse, o astro corria o risco de ficar de fraldas no meio da rua. Sem contar as inúmeras marcas deixadas por lábios ornados por batons de cores quentes e vibrantes. Alguns se faziam de difíceis, e achavam a situação desagradável. Diziam da boca pra fora, pois ai se não vissem atos de histerismo explícito. Baixava o astral, a decadência avançava...

Essas cenas pareciam arquivadas em algum escaninho da memória até recuperarem vida e se tornarem reais na quarta-feira. Não mais diante da porta de uma emissora de rádio, mas num campo de futebol. E, de repente, tudo muito rápido e espontâneo. O espanhol Carlos Velasco deu a última assoprada no apito, que consolidava a vitória do Raja Casablanca por 3 a 1 sobre o Atlético-MG e confirmava a classificação do time marroquino para decidir o título do Mundial de Clubes. Proeza que jamais deve ter passado pela cabeça dos anfitriões, muito menos da rapaziada brasileira.

E o que se viu em seguida? Vários jogadores locais a festejar o resultado heroico e um grupo a disparar pra cima de Ronaldinho, que perambulava desconsolado pelo meio do gramado e buscava o túnel pra desaparecer a afogar as mágoas. Na hora, pensei: "Xi, lá vem confusão. Os brimos devem ter ficado bravos com algum drible dele, vão descer a lenha e o tempo vai fechar".

Fechou, sim - com abraços, afagos, beijos, agarrões, lambidas no gaúcho. Três atletas do Raja quase saíram no tapa para ver quem arrecadava mais lembranças do rival batido segundos antes. Levaram faixa de cabelo, camisa, calção, meias, chuteiras, fitinha do Senhor do Bonfim. Só depois, com o espólio garantido, comemoram a classificação. Com o devido cuidado, para não perder nenhum item de colecionador.

Um dos mais entusiasmados caçadores de souvenirs foi Vivien Mabide, que na véspera da partida aparentemente esnobara Ronaldinho ao comentar que já não era mais o mesmo de tempos atrás. O rapagão natural da República Centro-Africana revelou-se atrevido, marcou o terceiro gol em cima da hora, deixou a turma do Galo boquiaberta e fechou a jornada especial com reverência a Ronaldinho. Não teve sequer vergonha de abaixar-se para tirar-lhe as sapatilhas.

O gesto dos africanos foi simpático, humilde e prova de grandeza na vitória. Em vez de se comportarem com desdém, como soaram as declarações prévias de Mabide, só realçaram a força do mito. Se hoje Ronaldinho não fascina tanto por aqui, cativa mundo afora, sobretudo em regiões e entre adversários com os quais teve menos contato. Os moços do Raja o têm em alta conta, mesmo com a postura crítica e a consciência de que já foi o período do auge, aquele em que arrasou no Barça e levou para casa duas vezes o troféu de melhor do mundo, em 2004-05.

Ronaldinho arregalou os olhos mais do que de costume, sorriu sem jeito, deve ter voltado para a concentração encafifado e lisonjeado, sem entender a natureza humana. Ele acabara de viver um momento constrangedor e trágico - a eliminação -, com a ironia de ter marcado o gol de empate, além de ensaiar chapéus e outras jogadas de efeito. Sentiu, ainda, que o fiasco na competição deve estender-se para a seleção, agora sonho frágil. E recebe como consolo a ostensiva manifestação de apreço dos algozes.

A adoração tem a ver com a trajetória do ídolo, seja qual for a atividade em que se destaque. Também está relacionada, e muito, a proximidade, disponibilidade, intimidade. Normal idealizar quem é menos acessível e ostenta certa aura de mistério. A distância estimula a fantasia, faz com que criemos um perfil irrepreensível daquele que seduz e é inalcançável. Não há defeitos, nem dúvidas ou rusgas, tampouco envelhecimento. O tempo não corrói. Já a convivência é danada para estragar ilusões. No esporte, na profissão, na política. No amor...

O torcedor reforça essa tese de botequim em fim de noite. Veja o que aconteceu com Neymar. Em pouco mais de três anos como titular do Santos, ganhou admiradores a rodo, em proporção idêntica à dos desafetos. Com a camisa alvinegra dividiu opiniões, sempre ardorosas, entre os que o enxergam como fora de série e os que o classificam como produto de mídia, cai-cai, mistificador. Enfim, uma fraude.

O Barcelona tanto fez que o surrupiou ao Santos - ok, com um dote razoável - e o levou para jogar ao lado de Messi. Num passe de mágico, com menos de meia temporada na Europa, Neymar conquistou boa parte dos que até anteontem desconfiavam de seu talento. Cresceu, amadureceu, tem postura tática compatível com a dos grandes jogadores. E um monte de blá-blá-blá. Conversa fiada. Isso é saudade; a separação derruba o pudor que impede a admiração de sobressair. Caso típico de querer quando não está à mão.

Bem fizeram os jogadores do Raja, que despudoradamente se dobraram diante do craque.