O impacto das películas

Após ser derrotado na corrida presidencial dos Estados Unidos contra George W. Bush, no ano 2000, Al Gore investiu em outros projetos e lançou, em 2006, o filme Uma Verdade Inconveniente, sobre o aquecimento global. A produção levou o Oscar de melhor documentário no ano seguinte, e rendeu a Al Gore o Prêmio Nobel da Paz.

De lá para cá, o cinema trata cada vez mais sobre assuntos sustentáveis. Estreou nesta semana no Brasil o documentário The Age of Stupid (A Era da Estupidez), que projeta os efeitos das mudanças climáticas em 2055. Outro filme recém-lançado é o No Impact Man, do escritor nova-iorquino Colin Beavan, que passou um ano consumindo o mínimo possível.

O Brasil também tem representantes na área, como é o caso de Zugzwang, lançado este ano para discutir o uso de biocombustíveis. O diretor do longa, Duto Sperry, foi convidado para apresentá-lo oficialmente na Convenção do Clima em Copenhague, em dezembro.

Outras iniciativas chamam a atenção por serem inusitadas, como o The Bicycle Film Festival, um festival americano de cinema que celebra a cultura da bicicleta. Há ainda o Groovy Movie Picture House, que circula pela Europa levando a bandeira de primeiro cinema movido a energia solar do mundo.

FOTOGRAFIA

O Prêmio Prix Pictet é considerado o único centrado em sustentabilidade na área de fotografia. Anunciará o vencedor de 2009 dentro de um mês.

Tendo como tema do concurso a água, o brasileiro Christian Cravo ficou entre os finalistas no ano passado. "Meu trabalho era o único que abordava a água sob a ótica religiosa", diz.