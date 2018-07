O impasse das fraldas descartáveis

O uso de fralda descartável gera muito lixo, mas as alternativas são escassas no Brasil. Para Maria Fernanda Franco, sócia da Iter Consultoria em Gestões Sustentáveis, quando se pensa em sustentabilidade, vale o equilíbrio entre conforto pessoal, impacto ambiental e financeiro. "A fralda de pano dá zero de conforto, a descartável produz lixo e a biodegradável é muito cara", diz. A solução é recorrer à descartável, mas otimizar seu uso. "Você não vai deixar seu filho assado. Mas digamos que ele se suje perto da hora do banho. Você pode antecipar o banho e evitar uma troca. Já economizará uma fralda."