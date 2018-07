''O importante é que o País atingiu um nível de institucionalidade''

Na semana passada, a Moody"s, agência de risco americana, concedeu grau de investimento para o Brasil. Os países que têm a certificação são tidos como seguros para receber investimentos, pois teriam capacidade de honrar os seus compromissos. As agências Standard & Poor''s e Fitch Ratings já tinham dado a mesma avaliação ao Brasil havia mais de um ano. Em entrevista ao Estado, Mauro Leos, analista-chefe de crédito da Moody"s para a América Latina, afirmou: "Há um risco Serra assim como um risco Dilma. Mas o importante é que o Brasil atingiu um nível de institucionalidade."

A questão fiscal é um problema para a candidatura governista?

Pode ser que o governo acelere o gasto em 2010 para ajudar o processo eleitoral. A falta de controle pode ser um motivo de inquietude. Mas na nossa opinião é pouco provável um cenário de falta de disciplina fiscal com a candidata Dilma.

Há um "risco político" na eleição?

Quando há eleição, há sempre um período de incerteza. Mas haverá um compromisso de continuidade. A discussão não é se haverá, mas qual será o superávit primário. O número de Serra deverá ser diferente do de Dilma. Brinca-se que Serra pensa que pode ser o presidente da República, o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central. Ele sabe, no entanto, o valor que o mercado dá ao Banco Central. Há um risco Serra assim como um risco Dilma. Mas o importante é que o Brasil atingiu um nível de institucionalidade.