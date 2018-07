'O interessante do filme é tratar de abuso infantil sem acusações' 'Uísque e futebol ultrapassam as classes sociais na Grã-Bretanha'

O fato de abordar um tema complexo como o abuso infantil sem apontar o dedo acusador para ninguém. Lendo o roteiro, eu conseguia entender todo o mundo, do meu personagem aos pais da menina que sou acusado de abusar. Isso é raro, e o filme ainda trata dos riscos da correção política. Muita coisa dessa tragédia vem do fato de que as pessoas, na comunidade, estão querendo ser corretas.

Como trabalhou com o diretor Thomas Vinterberg?

Como sempre trabalho com os diretores. Em estreita colaboração. O filme foi muito bem escrito, mas ele sempre deixou espaço para nossa improvisação (dos atores).

Após The Royal Affair, em Berlim, está sendo um grande ano para você, não?

Sim, e o melhor é que esses filmes foram feitos em casa, com amigos. Confirmam a força e diversidade do cinema dinamarquês. / L.C.M.

O que o levou a fazer uma comédia?

Meu último filme, sobre a Guerra do Iraque, havia sido particularmente sombrio. Mas eu não teria mudado o rumo se Paul (o roteirista Paul Laverty) não tivesse proposto essa história tão humana e divertida.

O que nasceu primeiro, a ideia dos condenados a prestar serviço comunitário ou o plano para roubar o uísque raro?

As duas coisas nasceram juntas, muito organicamente. Se não fosse assim, se houvesse algum artifício, o público ia logo notar. Mas a ideia do roubo de uísque foi um grande achado. Uísque e futebol são assuntos que ultrapassam as classes sociais na Grã-Bretanha. Vá a um pub. Beber e falar de futebol são esportes nacionais.

É sua 11ª vez em Cannes, um recorde. Como é estar aqui de novo?

Muita gente acha que é como voltar para casa. Cada vez é diferente. E eu continuo tendo frio na barriga, como na primeira vez. / L.C.M.