O jazz perde um mestre do arranjo

Memória

Morreu anteontem o jazzman Bob Brookmeyer, trombonista, educador e arranjador de influência imensurável na escola moderna de composição jazzística. O músico tinha 81 anos e acabara de lançar um disco. Parceiro de craques como Stan Getz e Gerry Mulligan; colaborador da histórica big band de Thad Jones e Mel Lewis, Brookmeyer deixa um legado revolucionário, de audácia e sofisticação harmônica que reverbera no trabalho de importantes compositores atuais, como Maria Schneider e Jim McNeely. "Ele foi um dos poucos compositores de sua geração que compreendeu o problema da forma no jazz e se engajou com ela. Ele não compunha canções, ele criava estruturas de composição em grande escala", contou, ao Estado, o crítico Terry Teachout, biógrafo de Duke Ellington e Louis Armstrong. / ROBERTO NASCIMENTO