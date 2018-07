O jeito sério e gozador de Harrelson

Berlinale do ano passado - o filme The Messenger ganha o elogio de boa parte da crítica, que considera o trabalho do diretor e roteirista israelense Oren Moverman uma rara tentativa de analisar seriamente as implicações da Guerra do Iraque na vida americana. É curioso que O Mensageiro esteja estreando no Brasil um ano depois e quando Guerra ao Terror, de Kathryn Bigelow, ambientado na mesma guerra, também concorre ao Oscar. O filme de Kathryn é campeão de indicações deste ano (com Avatar), concorrendo, entre outros troféus, aos de filme e direção. O Mensageiro valeu a Woody Harrelson uma indicação para melhor ator. É também curioso que o ator tenha participado, no ano passado, em Cancun, no México, da superjunket da Sony para falar de Zombie Land e 2012. Ambos os filmes já estrearam no Brasil. Harrelson faz o gênero gozador. Debocha de filmes, diretores, estúdios ("Não a Sony, que nos paga tão bem", ele pisca o olho). Harrelson parece mais interessado em falar sobre O Mensageiro, talvez já antecipando a indicação para o Oscar. É um assunto "muito mais sério", como ele diz.

Como é participar desses filmes de grande espetáculo de Hollywood?

A ideia é que seja divertido para todos, mas em geral esses filmes terminam sendo mais engraçados para o público. Não é muito agradável ficar diante de uma tela verde, olhando para o nada como se estivesse vendo o fim do mundo (no filme de Roland Emmerich) e ainda ficar dizendo todas aquelas baboseiras.

Vimos só o material de promoção de Zombie Land e a mistura de horror e humor parece funcionar.

Espero que sim, porque pessoalmente não sei como alguém pode levar esses filmes a sério.

O que é relevante, então?

O Mensageiro. O trauma que a Guerra do Iraque está provocando na consciência americana já pode ser mensurado como algo tão forte quanto o que ocorreu no passado no Vietnã. O processo eleitoral vai refletir isso, com certeza. O Mensageiro não é sobre a guerra, mas é bem escrito e dirigido. Fala do pós-Iraque, discutindo o cerimonial do Exército. Meu personagem é esse homem à "machoman", cuja função é comunicar às famílias as mortes de seus entes queridos. Formo dupla com Ben (Foster). Ele é principiante na função e eu, calejado. Entrego as mensagens e da maneira mais distante possível, evitando todo envolvimento. O risco dessa atitude é cair na alienação e no cinismo, como se o sofrimento dos outros não importasse.

Como foi fazer o papel?

Tenho de interagir com gente, não com fucking zumbis ou vulcões em ebulição. Em favor do meu personagem, tenho de dizer que a função militar muitas vezes desperta hostilidade nas pessoas, por isso ele se protege. Mas há uma cena que mostra bem sua complexidade. É a do casamento. Quem viu O Franco-Atirador (de Michael Cimino) vai reencontrar a mesma intensidade, só que lá a guerra era no Vietnã. São camadas de dor e é interessante mostrar como os homens manifestam isso. Oren ( Moverman) vai na ferida, como Oliver Stone e Milos Forman, grandes diretores com quem trabalhei.

No Oscar

Ator coadjuvante (Woody Harrelson)

Roteiro original