Jay Caspian Kang, The New York Times, O Estado de S.Paulo

Daniel "jungleman12" Cates, um multimilionário de 21 anos que se fez por si, não conseguiu se formar em economia e ciência da computação e é campeão mundial de bubble trouble, estava ligeiramente contrariado. Um jogador considerado extremamente forte acabara de apostar, e Cates precisava descobrir se ele estava blefando. Cates consultou as estatísticas e deduziu que as apostas erráticas do sujeito nas últimas 200 mãos se deviam à sua fragilidade emocional. Sem nenhum par, nenhuma perspectiva de flush (todas as cartas do mesmo naipe) e nenhuma esperança de ganhar quando todos os jogadores mostrassem suas cartas, Cates aumentou novamente a aposta. Numa segunda mesa, Cates acabara de fazer seu flush. Fez uma aposta que estava exatamente calibrada para parecer um blefe. Numa terceira mesa, ele folded (desistiu). Numa quarta, pediu tempo. Na quinta, seu mouse escorregou, levando-o a fold acidentalmente. Murmurou um palavrão e depois prestou atenção nas duas primeiras mesas.

Ambos os jogos funcionavam. O jogador supostamente forte estava mesmo blefando. Ele folded. Cates deu uma risadinha e disse: "Está certo, seu macaco babão, cuspa todas as fichas aí!" Na segunda mesa, o adversário de Cates pagou pra ver. Cates acabara de ganhar pouco mais de US$ 30 mil, mas sua atenção já estava voltada para a Mesa 3, onde havia recebido uma mão monstro. Virou-se para mim e disse: "Desculpe se estas apostas são sem graça. Gostaria de fazer jogos mais altos, mas esta semana foi ruim".

Seu pedido de desculpas foi interrompido por um som de bip. Numa das mesas vazias em cima do monitor apareceu o desenho personalizado Full Tilt Poker de Gus "o Grande Dinamarquês" Hansen. Hansen é um dos jogadores mais respeitados do mundo. A imagem que o representa é um desenho de seu rosto. Cates murmurou: "Aí está ele". Na caixa de bate-papo no canto inferior esquerdo da tela, Hansen perguntou a Cates se ele gostaria de jogar pot limit omaha (PLO), uma forma de pôquer conhecida por suas oscilações violentas e seu sistema de apostas ainda mais violento. Cates respondeu: "Agora não". A imagem de Hansen desapareceu. Cates observou: "Gus quase me destruiu no PLO". Quando perguntei o que isso queria dizer, Cates balançou a cabeça e disse: "Acho que perdi US$ 1 milhão, US$ 1,2 milhão para Gus nos últimos dias. Por aí".

A ideia o fez refletir e Cates decidiu encerrar o jogo, sugerindo que fôssemos jantar no Cheesecake Factory. Nos dez minutos seguintes ficamos esperando na entrada do carro do modesto condomínio de Orlando que ele dividia com dois colegas, enquanto tentava sincronizar os dados no seu iPhone em seu novo Lexus ISC - carro cujo preço de US$ 40 mil parece razoável para um milionário de 21 anos. Depois de xingar e murmurar, desistiu e plugou o iPhone no USB port do carro. Escolheu um pot-pourri de músicas da série de games Super Mario.

O Cheesecake Factory estava lotado. Encontramos um lugar no bar, Cates fez sinal para o barman e pediu um filé mignon. Nas cinco refeições que fiz com Cates em três dias, ele pediu filé três vezes. Enquanto esperávamos que o barman trouxesse nossas bebidas, falei que tínhamos sorte de ter encontrado um lugar no Dia dos Namorados. Sem nenhum traço de ironia, Cates perguntou: "E por que um restaurante teria de estar mais cheio no Dia dos Namorados?"

Obsessão incontrolável. Daniel Lawrence Cates nasceu no dia 14 de novembro de 1989, do lado da Beltway que fica na Virgínia, e cresceu perto de Bowie, Maryland. Ele descreveu sua infância como "bizarra, um pouco distante", vivida na maior parte sozinho no subsolo, onde descobriu um "talento natural" para jogar videogames, principalmente Command and Conquer. Lillian Cates descreve essa obsessão do filho como incontrolável: "Quando ele era criança, tentamos limitar o tempo que gastava jogando ou diante do computador. Foi impossível".

No primeiro ano do colégio, Cates começou a participar de jogos de pôquer realizados nas cozinhas e salas de estar de pessoas que, segundo ele, "não eram bem amigas". Apesar do valor baixo das apostas, ele conseguiu perder vários milhares de dólares em três meses. As perdas alarmaram os pais, que congelaram sua conta poupança. Com problemas de liquidez e devendo US$ 600 a um colega jogador, Cates se empregou no McDonald"s. Mas continuou jogando e, em um ano e meio, ele que costumava perder em jogos de US$ 5, passou a ganhar entre US$ 10 mil a US$ 500 mil por noite. Em 2010, os US$ 5,5 milhões que declarou ter ganho em jogos online superavam em US$ 1 milhão os prêmios do competidor mais próximo.

Ao contrário de outros jovens milionários do pôquer que ganham a maior parte do dinheiro em torneios pela televisão, Cates ganhava by grinding - termo usado para descrever jogadores que levam vantagem por um longo período de tempo. Isto é, como o pôquer é um jogo de grande variação, em que uma considerável diferença de habilidade pode ser mitigada por uma má rodada de cartas, o valor esperado de um jogador é contabilizado em milhares de mãos. Anualmente, algumas dezenas de jovens se arriscam na jogatina digital. Quase invariavelmente, acabam derrotados por jogadores de grande calibre. O que tornava Cates diferente não era o fato de ele ganhar sempre, ou a velocidade com que ganhava milhões, mas o fato de que em 2010 ele tirou quase todo seu dinheiro em confrontos diretos com a elite do pôquer. Em cada uma das partidas, Cates saía com centenas de milhares de dólares.

Mas não estava sozinho. Na Suécia, um jogador ainda mais jovem, Viktor "Isildur1" Blom, também estava ganhando e perdendo a uma velocidade espantosa. Em dezembro de 2009, Blom fez Cates perder US$ 500 mil, na maior derrota de sua carreira. Horas mais tarde, Blom ganhou mais de US$ 700 mil de Brian "Sbrugby" Townsend. Seu adversário seguinte foi Brian "Stinger" Hastings. Em poucas horas, Blom perdeu US$ 4,2 milhões para Hastings, a maior perda em um único dia na história do pôquer online.

As enormes somas que passaram de uma conta para outra desses jovens profissionais - e a chocante agressividade e irresponsabilidade com que jogam - aprofundou a divisão entre os jovens jogadores online e a velha guarda que ganhara seus milhões quando o pôquer era ainda um jogo de homens sentados ao redor de uma mesa. Desde a ascensão do pôquer online, no início dos anos 2000, cada princípio do jogo, cada lição aprendida durante milhares de rodadas foi examinada e, muitas vezes, descartada.

A paciência não é mais premiada. Se um mago de 18 anos online pode jogar 12 mãos de uma vez, quando fizer 19 anos ele não será menos experiente que um jogador de carreira que sentou durante dezenas de anos à mesa das grandes apostas no Hotel Bellagio, em Las Vegas. Phil Gordon, um profissional de 40 anos que ganhou US$ 3 milhões em competições, escreveu três best-sellers e apresentou vários programas de TV, inclusive o Celebrity Poker Showdown, da Bravo TV, acredita que o treinamento inicial oferecido pelos videogames preparou o terreno para esse exército de jovens invencíveis. "O jovem bem-sucedido típico é rápido e imprevisível", define Gordon. "Essas qualidades fazem com que seja quase impossível derrotá-los, principalmente quando jogam à velocidade da luz. A coordenação manual exigida para jogar 12 ou mesmo 16 ou 20 mesas de uma vez é extraordinária. A destreza mental necessária para jogar bem tomando ao mesmo tempo uma enormidade de decisões em um espaço de tempo mínimo é ainda mais impressionante. Muitos videogames que eles aprenderam a jogar quando meninos, como Command and Conquer ou Call of Duty, exigem destreza semelhante e dão a eles uma grande vantagem: quanto maior o número de mesas com que conseguem jogar perfeitamente, maior o número das decisões que precisam tomar, e mais rápido eles conseguem aprender."

Depois há o fato de que o pôquer de apostas muito altas premia a agressividade. Um jogador que não consegue blefar porque está preocupado com a mensalidade da escola da filha será rapidamente liquidado pelos que não têm esse tipo de preocupação. Mas o maior benefício proporcionado por uma vida passada jogando videogames está em algum lugar na relação estranha, incoerente, entre o que é simulado e o que é real. No pôquer online, o dinheiro perdido só se registra em dívidas na conta offshore do jogador. Quando ele perde uma mesa de US$ 1 milhão, a ação é mostrada em desenhos animados.

"A maior parte de nós na realidade não tem ideia clara do valor real do dinheiro que ganha ou perde", admite Cates. "A maioria o vê como um sistema de pontos. E como somos competitivos, queremos pontuar mais. Não sabemos o que significa ganhar US$ 400 mil ou perder US$ 800 mil, porque não temos família ou coisa assim. Isso nos dá a liberdade de fazer sempre a jogada certa, independentemente da quantia que está em jogo, pois nosso julgamento não é perturbado por nenhuma outra consideração".

Equilíbrio da vida. Dias antes de nosso primeiro encontro em Orlando, Cates telefonou da Austrália, onde estava jogando no Aussie Millions, um torneio ao vivo semelhante ao da World Series of Poker. Ele perguntou se podia adiar nossa reunião. Iria para Austin, Texas, falar com um "especialista em interação humana" que o ajudaria a compreender as nuances da linguagem corporal em situações sociais. O jogador leu vários livros sobre psicologia e interação humana, inclusive Inteligência Social, obra que alerta para os perigos da absorção no mundo digital. Esses estudos falam de um tal "equilíbrio da vida" (no período que passamos juntos, Cates usou essa expressão mais de 50 vezes). Quando indaguei o que significava, deu de ombros: "Não sei. Exercício, Mulheres, Basicamente preciso descobrir como ser Daniel e não um homem das selvas (jungleman, seu apelido). Quando conheço pessoas, elas veem o homem da selva e não Daniel. Isso me magoa, então me afasto. Se puder encontrar um equilíbrio de vida e permitir que o Daniel consiga domar o homem das selvas, terei mais sucesso em minhas interações ".

Ashton "theAshman103" Griffin, colega de quarto de Cates e rival online, também fala de "equilíbrio" como a última fronteira para o jovem milionário do pôquer. Em meados de 2009, ele ganhou US$ 7 milhões em três meses, mas perdeu 75% da soma nos cinco meses seguintes. E fala desse fato como um momento decisivo na carreira. "Não tinha mais disposição para ficar na frente de um computador por oito horas por dia e como resultado perder US$ 2 ou US$ 3 milhões." Griffin, de 22 anos, reduziu o tempo na frente do computador para duas horas por dia.

É impossível ver Cates e Griffin sentados lado a lado em seu apartamento, iluminado por três telas monolíticas de computador, e não imaginar quando virá o dia da prestação de contas. Será que o fato de Cates ter perdido milhões para Gus Hansen foi o começo do fim do jungleman12? O fato de perder, mesmo que seja registrado em um desenho animado, não acaba por cobrar um preço físico? Nunca houve um jogador, de Doc Holliday a jungleman12, capaz de caminhar lado a lado com a dor do pôquer e sair ileso.

Durante uma das longas sessões de jogo, Cates conversou com um colega milionário online, Scott "Urnotindanger2" Palmer. Os dois se conhecem desde a adolescência, quando jogavam pôquer nas cozinhas e nas salas de estar dos amigos "não realmente amigos". Cates e Palmer jogaram apostando pouco e contando piadas sem parar. Embora milhares de dólares ainda estivessem trocando de conta corrente, jungleman12 e Urnotindanger2 jogavam claramente por diversão. Perguntei a Cates se ele e Palmer refletiam sobre aqueles jogos da adolescência, se seus milhões não lhes pareceram alguma vez um pouco irreais. Ele sorriu meio sem graça. "Sabe, nós dois demos muito duro." / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA

JAY CASPIAN KANG MORA EM SAN FRANCISCO. SEU PRIMEIRO ROMANCE, THE DEAD DO NOT IMPROVE, SAIRÁ PELA EDITORA CROWN EM 2012