O jovem Jack Nicholson, em estado de graça

Reanimado

14h15 no SBT

(Re-Animated). EUA, 2006. Direção de Bruce Hurwit.

Garoto sofre um acidente estranho num parque de diversões e é forçado a passar por uma cirurgia de transplante de cérebro. Ele recebe o cérebro de um famoso cartunista e a consequência é que passa a transitar entre dois mundos, o real, como o conhecemos, e o do cartum. A proposta é interessante, sem sombra de dúvida. Confira como ficou no tratamento do diretor Hurwit. Reprise, colorido, 86 min.

Johnny Tsunami - O Surfista da Neve

15h45 na Globo

(Johnny Tsunami). EUA, 1999. Direção de Steve Boyum, com Brandon Baker, Yuji Okumoto, Mary Page Keller, Lee Thompson Young, Kirsten Storms, Zach Bostrom.

Garoto de 13 anos, bom de surfe, sofre ao ter de abandonar o Havaí, indo para a gelada Vermont, no interior dos EUA. Com a ajuda do avô, ele se integra à nova turma, descobre que pode surfar na neve e ainda inicia o processo de aproximação com o pai, que lhe permitirá amadurecer. A história promete densidades e sutilezas que o filme não cumpre, ficando no puro registro da aventura infanto-juvenil. Reprise, colorido, 88 min.

Matadora de Aluguel

22 h na Rede Brasil

(Second Skin). EUA, 2000. Direção de Darrell James Roodt, com Natasha Henstridge, Angus McFayden, Liam Waite, Peter Fonda, Norman Anstey, Ana Katarina, André Jacobs.

Ex-mafioso abandona o mundo do crime e se refugia numa cidade do interior, onde abre negócio (uma livraria). O mundo do crime envia matadora sexy para acabar com ele, mas ela sofre acidente, perde a memória e, salva pelo herói, inicia romance. Surge outro matador para acabar o serviço, mas Natasha Henstridge volta às armas, agora em defesa do amado. A bela Natasha é difícil de matar. Sobreviveu a filmes ruins como Bela Donna e à série A Experiência. Não há de ser o diretor Roodt a acabar com ela. Reprise, colorido, 91 min.

Harry Potter e a Ordem da Fênix

22h15 no SBT

(Harry Potter and the Order of the Phoenix). EUA, 2007. Direção de David Yates, com Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Gary Oldman, Imelda Staunton, Robert Hardy, Michael Gambon, Maggie Smith, Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Alan Rickman, Jason Isaacs, Emma Thompson.

Antes do volume final da série, que está sendo transformado em dois filmes, este era o livro mais longo e o trabalho de redução do diretor Yates fez dele o filme mais curto de todos, com pouco mais de duas horas. Mas é bom, deslanchando com o bruxinho em maus lençóis, acusado, perante um tribunal, de usar seus poderes diante de civis. O SBT é curioso. De vez em quando se lembra de que possui os filmes da série e programa algum Harry Potter. Os fãs, apesar da iniciativa aleatória, agradecem. Reprise, colorido, 138 min.

Medidas Desesperadas

23h15 na Globo

(Desperate Measures). EUA, 1998. Direção de Barbet Schroeder, com Michael Keaton, Andy Garcia, Brian Cox, Marcia Gay Harden, Erik King, Efrain Figueroa.

Andy Garcia faz um policial que fere todos os códigos de ética da profissão ao descobrir que criminoso (Michael Keaton) é o doador perfeito para o transplante de medula que seu filho moribundo precisa, desesperadamente. Leonard Maltin, em seu guia de filmes, não erra ao dizer que se trata da pior coisa jamais feita por um diretor com a sólida reputação do franco-iraniano Barbet Schroeder. Reprise, colorido, 101 min.

Amor em Chamas

1h40 na Rede Brasil

(Breaking Up). EUA, 1997. Direção de Robert Greenwald, com Salma Hayek, Russell Crowe.

De novo vamos apelar para Leonard Maltin e seu guia de filmes. Comentando este filme, ele diz, em seu guia, que se trata de uma irritante love story para os anos 1990. Salma Hayek e Russell Crowe fazem casal de amantes que vive brigando e se (re)unindo. Ambos não conseguem viver juntos. O pobre espectador não consegue conviver com eles - êta duplinha chata (apesar de Salma e Crowe, ainda na fase anterior a astro). Inédito, colorido, 86 min.

Intercine

2h35 na Globo

A emissora exibe o preferido do público entre - A Praia, de Danny Boyle, com Leonardo DiCaprio, Tilda Swinton, Virginie Ledoyen, Guillaume Canet e Robert Carlyle, sobre garoto norte-americano que descobre um universo de drogas e violência no que parece ser um paraíso, a praia do título; e O Último Grande Herói, de John McTiernan, sobre garoto que ganha ingresso mágico e vive movimentadas aventuras, entrando e saindo da tela com seu mocinho (Arnold Schwarzenegger) favorito.

Coca-Cola Kid

3h15 na Rede Brasil

(Coca-Cola Kid). Austrália, 1985. Direção de Dusan Makavejev, com Eric Roberts, Greta Scacchi, Bill Kerr, Chris Haywood, Rebecca Smart.

Eric Roberts faz representante da marca Coca-Cola que é enviado numa missão à Austrália e só se envolve em confusão. O diretor Makavejev fez um filme libertário, que marcou época, W.R. - Os Mistérios do Organismo. Este aqui não é do mesmo nível, mas faz observações interessantes (e divertidas). Reprise, colorido, 96 min.

Amanhã

A Globo exibe amanhã, no Intercine, o preferido do público entre - Seis Graus de Separação, de Fred Schepisi, com Stockard Channing, Will Smith, Donald Sutherland, Ian Mckellen, Mary Beth Hurt e Bruce Davison, sobre jovem negro que se infiltra numa casa de bacanas apresentando-se como filho de Sidney Poitier (EUA, 1993, fone 0800-70 -9011); e O Profissional, de Luc Besson, com Jean Reno, Gary Oldman e Danny Aiello, sobre o assassino do título, que toma garota sob sua proteção, depois de matar a família dela; Natalie Portman, em princípio de carreira, faz o papel e ela é gracinha (França, EUA, 1994, fone 0800-70-9012).