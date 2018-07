O maior desafio da carreira de Mano

Mano Menezes já levou o Grêmio à decisão da Taça Libertadores em 2007. Perdeu o título para o Boca Juniors. O bom trabalho no Sul - foi ainda campeão gaúcho e da Série B por lá o levou ao Corinthians no fim daquele ano. Em duas temporadas no Alvinegro foram três títulos e um vice-campeonato. As boas campanhas o fizeram cair nas graças do corintiano. Tudo faz parte do passado. A partir desta noite, o treinador terá sua grande missão da carreira e defenderá, na Libertadores, seu casamento com os corintianos.

"Estou há duas temporadas no Corinthians, já temos um bom entendimento de como deve ser o nosso comportamento", afirmou um sereno treinador, garantindo estar pronto para o grande desafio. "Geralmente não tenho dificuldade para dormir, pois procuro fazer tudo antes do jogo (preparação) justamente para ter um sono tranquilo", disse o treinador. "Preparamos bem o time na caminhada até essa estreia. Nossa equipe está boa para fazer um jogo forte e tenho consciência tranquila de que fizemos tudo antes. Agora falta o principal, que é só na hora do jogo."

Na partida, apenas um dúvida. Defederico, o favorito para começar o jogo, disputa a vaga com Iarley. A favor do argentino está a mobilidade. "Ele costuma sair mais, sabe compor também a armação da jogada, enquanto o Iarley é mais de frente", analisou.

Sem esconder um friozinho na barriga - segundo ele de vital importância para quem quer ganhar uma competição - o ritual de Mano Menezes até a hora do jogo será o mesmo dos jogadores. Nada de invenções. Ele concentrará junto aos jogadores, almoçará com o elenco e apenas trocará o lanche do fim da tarde por uma leve soneca para estar ligado à noite.

Na hora da palestra ao grupo, apenas um pedido: nada de afobação. Não podemos impor um ritmo de maneira errada, dando a bola facilmente ao adversário para proporcioná-lo bons contra-ataques. Temos de ter paciência, assim como a torcida, pois teremos dificuldades pois o adversário marca forte e sabe tocar a bola de lado."

O técnico até apela para o jargão de que meio a zero já é vitória. Depois do Racing, o time sai para encarar Independiente-COL e Cerro Porteño-PAR. "Temos de fazer o carnê ficar bom, vencer a primeira em casa e pontuar fora, trazer uma vantagem", endossou.

Ganhar significa assumir a liderança do grupo - Independiente e Cerro empataram por 1 a 1 - e manter o melhor momento de Mano. Qual? "Estou tranquilo, em paz, com a saúde boa, a família bem, com um salário razoável...", demonstra alegria, o sentimento que prega para esta noite.