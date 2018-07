O mais antigo do País não tem área para expandir O primeiro jardim botânico do Brasil foi criado em Recife, no período da dominação holandesa (1630-1654). Ele reunia espécimes da flora coletadas em expedições ao sertão nordestino. Porém, o mais antigo em atividade é o Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ), com 203 anos. O jardim foi instalado com o objetivo de aclimatar especiarias vindas das Índias Orientais.