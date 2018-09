O melhor de dois mundos

Há muito que Marcelo Rosenbaum resolveu transformar em realidade o que muitos apenas sonham. "Me agrada a ideia de criar objetos interessantes. Não ocupo meu tempo pensando se estou trabalhando para alguém pobre ou rico. Tenho a felicidade de me comunicar com os dois públicos e pretendo continuar nessa trajetória", afirma o arquiteto e designer paulistano, que há dois anos tem se dedicado à criação de produtos destinados ao largo consumo.

Às vésperas de inaugurar um showroom da Melissa em Paris e ainda sob o impacto da inauguração da Zipper Galeria, em São Paulo - um de seus mais incensados projetos -, Rosenbaum é todo entusiasmo quando o assunto se volta para seus novos projetos na área de design: o desenvolvimento de uma linha de tapetes populares para a J.Serrano e de uma linha de utilitários para a Full-Fit, composta por jogos de mesa, chá e café, além de uma série de acessórios para cozinha e banheiros.

"A possibilidade de transitar nesses dois universos, de atuar na macro e na pequena escala, de ir da arquitetura para o design, só enriquece meus projetos e meu cotidiano. Me faz enxergar o mundo de forma mais abrangente e, por isso, trabalho com tanta paixão", afirma o arquiteto, que, em 2009, lançou seu primeiro produto voltado à produção em larga escala - uma linha de estampas para tecido - e, desde então, nunca mais parou.

Ao todo, quase uma centena de produtos, acolhidos sob a marca Rosenbaum De Coração, que tiveram no desenho das toalhas de mesa, de plástico, da Cipatex, seu ponto de partida e de referência. Elas sinalizaram não só a primeira incursão do arquiteto no mundo do largo consumo, mas, também, sua firme disposição em trabalhar com temáticas brasileiras, vinculadas à memória rural e natural do País. Ou, em suas próprias palavras, aos rituais brasileiros.

Caso, por exemplo, de uma de suas mais bem-sucedidas experiências na área: a criação de uma linha de jogos de mesa, de cerâmica, para a Oxford, ainda em produção, que teve como inspiração símbolos e imagens do imaginário nacional. Elementos à primeira vista tão distintos, mas ainda assim complementares, como a dança do maracatu e as carrocerias de caminhão. A veneração à deusa Iemanjá e os tecidos populares, como as chitas e as rendas.

"Acho que a criatividade está muito relacionada à capacidade de executar, de pôr em prática, de fazer acontecer. E isso é muito parecido em todo tipo de projeto", justifica Rosenbaum, a quem não agrada a ideia de criar coisas simplesmente bonitas. "Sempre estou pensando em quem vai usar meus espaços ou produtos. Seja na arquitetura ou no design, eles têm de agregar alguma informação, ampliar a autoestima de quem se relaciona com eles."

Síntese de seu pensar, a série criada para a Full-Fit, como não poderia deixar de ser, mistura cultura popular, memória, além de um olhar muito particular sobre o conceito de brasilidade. São três temas básicos: sementes, índios e animais brasileiros, que se espalham indistintamente pelas superfícies dos objetos e por suas embalagens, em mais uma jogada de mestre, visando a aproximação entre indústria e artesanato.

"Vivemos um momento de revalorização da nossa cultura. Estamos identificando o que é nosso e esse movimento começa a chegar à indústria, que tem se interessado em desenvolver produtos com temáticas nacionais. É um bom começo, mas temos um longo caminho a percorrer", pondera o arquiteto, que afirma nunca criar produtos com vistas a desvendar padrões estéticos de uma fatia específica do mercado.

Como exemplo, cita outro de seus trabalhos: um guia de decoração para uma loja de departamentos, com tiragem de 2 milhões de exemplares. "Não se trata de um produto para a classe C. Procuramos veicular informação sem preconceito, assim como acontece com meus demais produtos. Quando escolhemos uma peça de artesanato para uma casa de luxo, por exemplo, estamos educando um tipo de consumidor e veiculando o trabalho de outro. É sempre uma via de mão dupla", conclui.

Veja também:

Mar adentro

Um lar para a arte