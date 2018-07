O metrô de lá conta sua história para o de cá

O metrô de lá não é igual ao metrô de cá. Mesmo assim, algumas particularidades fazem com que esse transporte seja muito familiar pelos subterrâneos mundo afora. Em uma viagem de trabalho à Rússia, o fotógrafo Luiz Moretti teve um insight a bordo de um vagão em Moscou, ao presenciar uma situação bem parecida à que já havia visto em São Paulo. Uma pessoa estava lendo, concentrada, e, no meio de um empurra-empurra, um outro passageiro esbarrou no livro dela e o deixou cair. "Achei que seria legal contar para quem frequenta o metrô daqui sobre o metrô de lá", explica Moretti. Os flagrantes que registrou pelas estações de Moscou abastecem a exposição itinerante Metrô de Lá, que pode ser visitada no metrô Clínicas até dia 30 de setembro, seguindo depois para Brás e Trianon-Masp.

Quando Moretti foi para Rússia, no ano passado, o propósito era outro. "Fui dar continuidade a um projeto ligado ao dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Fiz um roteiro para conhecer Moscou e São Petersburgo. Comecei acompanhando um grupo de turistas, com ajuda de um guia", conta. "Na capital russa, eu me deslocava de metrô. No início, eu fazia um registro ou outro, mas quando me propus a trazer um material, estabeleci uma rotina: saía do hotel às 8 horas da manhã e passava o dia lá, almoçava, precisava fazer parte do lugar."

A beleza estética das estações, por si só, já valeria o ensaio fotográfico. O metrô de lá é considerado um dos mais belos do mundo, com 171 estações distribuídas em 12 linhas. Algumas delas foram planejadas originalmente como abrigo antibombardeio na Segunda Guerra Mundial. As mais ostensivas são legado do governo de Joseph Stalin, construídas entre as décadas de 30 e 50, com fortes traços do comunismo.

Mas o fotógrafo não se ateve apenas à parte estética de seu objeto de estudo e ficava atento também ao movimento das pessoas, no coletivo ou individualmente. Certa vez, montou seu equipamento para fotografar um painel artístico, mas uma solitária senhora lhe roubou a atenção. "Fiquei fotografando-a por 40 minutos. Ela sentou, abriu a bolsa, tomou chá, guardou, comeu um lanche, pegou o chá de novo. Aquilo parecia fazer parte da rotina dela", descreve. "O que percebi é que, para o povo russo, o metrô é muito mais do que um transporte. Como lá faz muito frio, é comum ver as pessoas lendo, namorando, usando-o como ponto de encontro."

Diferentemente da forma como o metrô é encarado por aqui. "É visto como um meio de transporte e nada mais", ressalta o curador Fernando Henrique. "Com essa exposição, queremos que as pessoas percebam o que acontece ao seu redor. Nossa preocupação é com a democratização da arte. Por isso, escolhemos as estações daqui para abrigar a mostra. Caso contrário, não conseguiríamos o mesmo impacto." Esse material deu origem ainda ao catálogo Metrô de Lá (R$ 85, 60 págs.), que pode ser encontrado na Loja Cachalote, em São Paulo (R. Min. Ferreira Alves, 48, Pompeia, tel. 0-11-3676-0796).

Serviço

Exposição Metrô de Lá. Estação Clínicas - Linha 2-Verde. Avenida Dr. Arnaldo, 555. Diariamente, das 6 horas até a meia-noite. Até 30/9