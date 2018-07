O mundo é das mulheres em Paraty

De Annie Leibovitz a Mariana Yampolsky, passando por Catherine Opie e Cindy Sherman, o mundo está cheio de mulheres fotógrafas, inventivas, revolucionárias e voluntariosas como a alemã Loretta Lux, estrela do festival Paraty em Foco, que termina amanhã. Num ímpeto de surpreendente generosidade, ela interrompeu seu passeio pela cidade fluminense para conceder ao Estado uma entrevista por telefone, logo ela, que se recusou a fotografar o filho de Brad Pitt e Angelina Jolie por puro capricho. Loretta divide a cena em Paraty com outras duas grandes fotógrafas, a argentina Alessandra Sanguinetti e a francesa Claudine Doury, que também falaram por telefone com o Estado, sendo mais solícitas que a alemã, uma aristocrática figura que, aos 40 anos, já ganhou uma retrospectiva itinerante pela Europa.

Presente nas principais coleções europeias, Loretta Lux nem se deu ao trabalho de ouvir todos os nomes da nova geração de fotógrafas alemãs - contemporâneas suas como Beatrix Reinhardt (de origem russa) e Lia Darjes - para responder que não mantém contato com nenhuma delas. "Trabalho no estúdio como uma pintora, compondo formalmente as fotos como se estivesse diante de uma tela, e isso toma tempo", justifica a fotógrafa, que estudou pintura na Academia de Arte de Munique. Para fazer a foto reproduzida nesta página (The Waiting Girl, 2006), por exemplo, Loretta precisou de dois meses. Primeiro, esperando que o gato repetisse um movimento especial. O felino cooperou lindamente. Depois, Loretta gastou um tempão preparando a pose hierática de Dorothea, a filha de um casal amigo, que fotografa desde os 2 anos. Foram inúmeras tomadas e um número infinito de retoques no computador para organizar formas e cores com o rigor dessa alemã que quer ter absoluto controle sobre suas fotografias, compensando o descontrole que a pintura lhe impôs no passado.

De dois anos para cá Loretta deu para fazer autorretratos. Neles, as referências pictóricas estão igualmente presentes - assumindo ao mesmo tempo a perspectiva renascentista e o maneirismo do palaciano Bronzino. Num deles, ela surge com os cabelos simetricamente ajustados como os de Louise Brooks e um vestido estampado que desmonta sua pose aristocrática. Pergunto a ela se essa série de autorretratos tem o mesmo significado dos autorretratos de um Rembrandt, ou seja, se servem a uma propósito de autoconhecimento. Loretta diz que não. Trata-se de outro capricho. "Penso primeiro numa forma, depois na composição, mas raramente no conceito." Suas crianças, que parecem saídas de perversos contos de fadas, são, de fato, devedoras da estética dos retratistas vitorianos, embora a fotógrafa recuse a interpretação de que representem uma visão idealizada do mundo. Para Loretta, essas crianças são, ao contrário, testemunhas de uma amarga experiência existencial de desamparo - a experiência humana.

No caminho oposto da digitalização, a argentina Alessandra Sanguinetti, de 41 anos, prefere fotografar bichos, embora ocasionalmente entrem crianças em suas composições. Sua primeira referência foi o francês Jacques-Henri Lartigue (1894- 1986), cujas fotos via em livros quando menina. Embora não tenha fixação em carros de corrida, como Lartigue, a vocação narrativa de Alessandra é inquestionável. Sua educação sentimental se deu no campo e foi lá que os animais lhe ensinaram que vida e morte são irmãs siamesas. Numa série sobre duas adolescentes que perturbavam o sossego dos bichos, iniciada há dez anos, a fotógrafa evoca o repertório da literatura fantástica - herança de Borges - para criar cenas de impacto, que lhe valeram um convite para integrar a equipe da agência Magnum Photos, representada no Brasil pela Galeria de Babel.

É a mesma galeria paulistana que acaba de firmar com Claudine Doury um acordo para representar também a fotógrafa francesa, ligada à agência fotojornalística Vu, criada em 1986. Conhecida por conciliar fotojornalismo e arte, Claudine, de 50 anos, não vê contradição em trabalhar artisticamente imagens como as dos adolescentes que retratou recentemente na Ucrânia para uma reportagem. Sobre o discutido "olhar feminino sobre a realidade", ela não atribuiu à mulher uma visão particular. Assume como modelos dois homens: Robert Frank e Raymond Depardon.