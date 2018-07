O narrador de esperanças

file://imagem/93/valdir.jpg:1.93.12.2009-09-20.1

A primeira vez que o publicitário Valdir Cimino leu para aliviar a dor de uma pessoa foi em 1992, aos 32 anos, nos Estados Unidos. Morava em Nova York, onde passava pelo que chama de "período sabático". Além de fazer estágios e cursos , ele frequentava uma associação onde conversava com idosos americanos. "Um desses velhinhos sugeriu que eu virasse voluntário em um hospital, onde poderia ler para os doentes", lembra. Durante dois meses, o publicitário narrou críticas teatrais e cinematográficas para um homem que estava ficando cego. "Antes de perder a visão, ele adorava acompanhar as resenhas dos jornais", diz. "Descobri que ajudar o próximo me deixa muito realizado." Hoje, 17 anos depois, Cimino lidera um exército de mil contadores que espalham histórias por mais de 70 hospitais de 20 municípios brasileiros. É a tropa da Associação Viva e Deixe Viver, entidade que criou há quase 12 anos na cidade de São Paulo, inspirado pela experiência que teve no exterior.

Nascido no bairro de Ipiranga, em 1960, o paulistano Cimino possui uma alma altruísta desde criança. "Queria ser médico para salvar as pessoas", recorda. Porém, suas ambições mudaram quando tinha 9 anos. Durante uma brincadeira com os dois irmãos no quintal da casa de seu avô, na Vila Gumercindo, zona sul de São Paulo, o mais novo deles se acidentou. Parte da calha do telhado caiu em seus braços. Resultado: o dedo mindinho da mão direita foi decepado. Ao ver o sangue escorrendo, Cimino desmaiou na hora. "Quando acordei, meu pai, um homem exigente e ríspido, me disse: "Mude seus planos, porque medicina não dá para você"", conta.

Ele desistiu de ser doutor e virou publicitário. Formou-se em 1984 na Escola Superior de Propaganda e Marketing. Trabalhou em agências de publicidade e em dois canais de TV. Também é professor da Fundação Armando Álvares Penteado (Faap). Aos 32 anos, porém, não se sentia realizado com a profissão. Tomava, até mesmo, remédios para combater o estresse. "Foi quando resolvi vender tudo que tinha e ir para os Estados Unidos estudar e relaxar." Ficou nove meses no exterior. Lá, despertou sua parte solidária, adormecida desde a infância, lendo para o americano cego. Porém, abandonou o trabalho voluntário no fim do mesmo ano. Convidado para assumir um cargo de executivo, voltou a São Paulo.

"Mas sentia muita falta de colaborar com as pessoas", diz. Para suprir essa lacuna, começou a doar dinheiro, caixas de leite e brinquedos para o Instituto de Infectologia Emílio Ribas. "Dava para uma voluntária que ia ao meu escritório."

INÍCIO

Em 1997, Cimino resolveu conhecer o hospital com o qual colaborava. Na visita, surpreendeu-se com a frieza da relação entre médicos e pacientes. "Lidavam com crianças como se fossem números", diz. "Não havia espaço para os jovens brincarem e nem incentivavam que continuassem a estudar." Mais uma vez seu lado bondoso falou alto. Viu aí uma oportunidade para ajudar. Durante dois meses, pensou em soluções para deixar a estada mais acolhedora para os internados. Lembrou-se, então, de como o americano que estava ficando cego se alegrava ouvindo as resenhas que lia para ele em Nova York. E surgiu a ideia: contaria histórias paras as crianças doentes.

Cimino começou a visitar semanalmente o hospital em agosto de 1997. Todas as terças, batia na porta dos quartos do setor pediátrico, oferecendo obras infantis como Branca de Neve e os Sete Anões e Pinóquio. "Gosta de ler? Que tal se eu narrar um conto bem legal para você?", sugere, com uma voz calma e amigável, sempre que entra em um dormitório. Três meses depois, relatou a uma amiga o que vinha fazendo. Interessada, ela pediu para entrar no projeto. Em abril do ano seguinte, a empreitada já contava com cinco pessoas. "Estávamos no hospital todos os dias", diz Cimino. Pela divulgação boca a boca, a iniciativa atraiu mais interessados. Estranhos ligavam no celular do publicitário querendo participar. "Resolvemos nos organizar para receber essas pessoas", recorda. Assim surgiu, em 19 de abril de 1998, a Associação Viva e Deixe Viver.

MAIS DE MIL

O projeto, que no início era financiado pelo publicitário, conta com cinco empresas patrocinadoras, além de 112 sócios mantenedores (que dão de R$ 20 a R$ 10 mil anuais para os cofres da instituição). Sediada na Avenida Rebouças em um escritório de 250 metros quadrados, a organização tem um acervo de 600 títulos infantis, 12 empregados e mais de mil voluntários. Só na capital paulista são cerca de 450 contadores espalhados por 26 hospitais. Além de narrar histórias, eles conversam e brincam com os pacientes. "Deixam o hospital menos chato", relata Ana Beatriz Xavier, de 11 anos, que tem leucemia e ouve os contadores desde sua primeira internação na pediatria da Santa Casa de Misericórdia, em janeiro deste ano.

Em 2002, a iniciativa saiu das fronteiras da cidade de São Paulo e foi implantada em Salvador, na Bahia. Atualmente, hospitais de nove Estados contam com a empreitada de Cimino. Para se tornar um voluntário da Viva não é fácil. O processo de seleção dura nove meses e conta com oficinas e palestras. Por ano, entre 500 e 700 pessoas se candidatam para o contingente paulistano de contadores. Dessas, só cem costumam passar pelos testes. "A maioria desiste por preguiça e muitos saem depois de sucumbirem frente a fotos de crianças debilitadas, com doenças como câncer", diz o engenheiro Antonio Alfredo Silva, contador da associação há seis anos. "Mas vale muito a pena resistir a essas provas. O trabalho que realizo nos hospitais faz com que eu valorize mais a vida e as relações humanas." Em dezembro deste ano, 110 novos voluntários que sobreviveram à seleção entrarão para a tropa.

A Viva ganhou status de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) em 2002. No mesmo ano, Cimino abandonou o emprego para se dedicar mais à instituição. Hoje, aos 48 anos, é diretor de Marketing da Oscip. O trabalho que iniciou como voluntário (e até lhe dava despesas) se tornou rentável: pelo cargo, ganha um salário de R$ 7 mil. Cimino, que na infância sonhava em salvar o próximo, já atendeu mais de 300 mil crianças com a Viva. Atualmente, lê para pacientes do setor psiquiátrico do Hospital das Clínicas e é integrante do Comitê de Humanização da Saúde do Emílio Ribas. "Os contadores trazem alegria", relata a infectologista Marinella Della Negra, do Emílio Ribas. "Também deixam as crianças felizes e, por isso, mais receptivas aos procedimentos médicos."

Dos pacientes que ouviram as histórias de Cimino, o que mais o marcou foi um garoto com aids, de 8 anos, que chorava por ter medo de morrer. Quando viu a angústia do menino, o contador disse a ele: "Sabia que eu vou morrer também? E aquela árvore lá fora também? E que a enfermeira também? Então, que tal se aproveitarmos para nos divertir e ler agora?" O menino relaxou e topou ouvir as histórias. "Uma semana depois, o vi morrer em minha frente, fechando os olhinhos. Mas senti que ao menos ele ia em paz e que o havia ajudado a alcançar essa tranquilidade", recorda o contador de histórias.