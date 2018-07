O Natal paulistano de Pina Bausch

De 11 a 17 de dezembro de 2000, acompanhei Pina Bausch em sua pesquisa paulista sobre o espetáculo Água que fez sobre o Brasil. Incansável, ela não parou um minuto de trabalhar, queria conhecer lugares populares e com muita gente. Quanto improvável seria meu encontro com ela não fosse Emílio Kalil a me proporcionar ser sua cicerone em São Paulo. Fomos à 25 de Março, eu, ela e Peter Pabst, seu cenógrafo, ao Largo da Concórdia, ao centro da cidade, além de muitos outros endereços. Ela parava nas calçadas e observava, Peter fotografava e eles se olhavam, divertiam-se na língua deles, cumplicidade de parceiros.

Na 25, não resistiu e comprou um bebê rosa que se movimentava lentamente. Eles riam. Fomos à feira livre do Pacaembu, Peter adorou as camisetas de futebol todas juntas penduradas: fotografou. Compraram sacolas de lona coloridas e tomaram garapa. Ela observava. Gostavam de andar a pé. Na Concórdia, comemos sanduíches de pernil e foi lá que ela e Peter Pabst compraram as famosas toalhas de mulheres peladas que fizeram parte do seu espetáculo Água. Depois que chegaram à Alemanha, me pediram todas as toalhas que encontrasse, precisavam de um estoque para os anos afora...

Num dia, almoçando só com Peter Pabst, ele disse que eu me saía bem, mas que deveria fazer mais silêncio quando estava com ela, porque ela precisava captar a atmosfera dos lugares onde parava. Sobre isso, ela disse: "Sem dúvida (tenho paixão em observar tipos humanos). Só não sei se isso envolve apenas observação. Sentir, ter sensações. Sim, eu observo de perto, mas isso tem a ver também com a maneira com que se percebe o que se vê. Eu não sou o tipo da pessoa que simplesmente fica olhando e faz apontamentos. O que eu vejo não tem utilidade. É uma forma diferente de recepção e percepção."

Por fim, Pina me pediu se seria possível comprar um Papai Noel de pano inflável, igual a esses bonecos que vemos em borracheiros, com ventilador que os deixam em pé e mexem seus braços bambas. Não foi possível, mas ela se divertiu com o Natal de 2000 em São Paulo; numa das cenas de Água, uma bailarina vestia-se com roupa de luzinhas que apagavam e acendiam. Capa do programa de Água. Infernal. No nosso último encontro ganhei um livro e um bolo de Natal que ela trouxe da Alemanha e um longo abraço. Foi emocionante conviver com ela, seus olhos azuis clarinhos, sua roupa escura, seus dedos compridos e sua mão de garça que não largava o cigarro, seu ritmo lento, atento, de alguém que parecia delicadamente triste.

Ao entrarmos na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, a Igreja da Estátua da Mãe Negra, no Largo do Paiçandu, as carolas que distribuem todas as segundas "pães aos pobres" anunciaram: "Ela é uma santa" e entregaram-lhe o pão; ela se ajoelhou em agradecimento e imantou com sua presença aquele lugar por alguns segundos. Uma santa de dedos compridos, silenciosa e encantada.

Não há como falar de amor se não se perde um grande amor... E seu grande amor foi o cenógrafo e figurinista Rolf Borzik, com quem viveu de 1970 a 1980 quando ele morreu aos 35 anos. Rolf foi cenógrafo e figurinista da companhia de Pina Bausch de 1974 a 1979. São dele os cenários e figurinos de Café Muller (1978) e Sagração da Primavera (1975) que estão em cartaz no teatro Alfa até amanhã. Quando perguntei a ela se seu filho gostava de futebol, ela me disse que ele tinha um pôster do Maradona na parede do seu quarto e riu como se me contasse que entre o mundo dela e de seu filho existia uma grande distância.

No domingo, fui ao ensaio-geral, do Café Muller e Sagração da Primavera, o silêncio no palco era imenso e a grande tristeza de sua perda pairava no ar. Na última fileira do Teatro Alfa, assim como fez anos atrás no Teatro Municipal de São Paulo, ela se sentava em todas as sessões, na última fileira, e anotava tudo, todos os detalhes... Todos os dias tinha algo a ser considerado.

Cristina Mutarelli é atriz e dramaturga