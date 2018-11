O olhar perscrutador sobre as mulheres

Kate Zernike, do The New York Times, O Estado de S.Paulo

No início da semana, uma frota de caminhões link de emissoras de TV estacionou diante do prédio de apartamentos no Bronx, enquanto fotógrafos se acotovelavam para conseguir uma foto da camareira do Sofitel que acusou o diretor-gerente do FMI de assédio sexual. Dentro do edifício, jornalistas indagavam aos vizinhos: ela é bonita? Paga o aluguel em dia? Como se comporta? Enquanto isso, na costa oposta do país, na Califórnia, caminhões de redes de TV também estacionavam diante da casa de Mildred Patricia Baena, que o mundo hoje conhece como a empregada com quem Arnold Schwarzenegger teve um filho.

O rude escrutínio de Mildred Baena começou quando fotos dela no MySpace inundaram a Internet. Ela "jamais apareceria na capa da revista Maxim", escreveu um blogueiro na Forbes.com. Diversas agências repicaram a notícia que apareceu no website de fofocas TMZ segundo a qual Mildred Baena começara a "perseguir Arnold" no final dos anos 90. Embora as circunstâncias desses dois casos sejam totalmente diferentes, ambos levantam questões sobre onde deveria estar o foco das atenções. Mas a hesitação é menor quando se trata de revelar todos os detalhes das vidas das mulheres envolvidas.

"Isso faz parte de uma fascinação com o homem", diz Suzanne Goldberg, diretora do Center for Gender and Sexuality Law em Colúmbia. "Que tipo de mulher pode ter atraído esse personagem tão poderoso? A sociedade está interessada na vida dos poderosos da mesma forma que das celebridades. E as mulheres sofrem os danos colaterais desse interesse." Apesar de os dois casos serem distintos - um envolve acusações de assédio sexual, o outro não - eles levantam questões similares sobre os desequilíbrios de poder que persistem, sob certos aspectos, depois que as acusações se tornam públicas.

O diretor-gerente do FMI, Dominique Strauss-Kahn, foi mantido isolado na prisão de Rikers Island. Mas ele tem advogados poderosos e, como Schwarzenegger, amigos bem situados e uma família para defendê-lo.Arnold Schwarzenegger e sua já ex-mulher, Maria Shriver, que pertence à família Kennedy, emitiram comunicados insistindo no direito de privacidade da família.

Mas, inversamente, as mulheres que repentinamente ficam sob os holofotes dependem, pelo menos no início, apenas dos vizinhos para "proteger" sua privacidade. No Bronx, um homem que tinha dito ser irmão da camareira confessou a um jornalista um dia depois de ser citado no jornal que, na verdade, não era parente dela.

Inevitavelmente, o silêncio das mulheres é respondido com sinopses reunidas às pressas. Segundo o New York Post, a camareira do Sofitel em Nova York, onde a agressão teria ocorrido, vivia numa residência para pessoas com aids. Seu advogado negou a informação numa entrevista concedida ao Today. Os advogados de Strauss-Kahn, que era considerado um forte candidato para desbancar o presidente francês nas eleições do próximo ano, arguiram que qualquer relação sexual é consensual. Em sua defesa por escrito, essa semana, alegaram que as provas forenses "não se coadunavam com uma relação forçada". O que foi contestado pelo advogado da camareira.

Detalhes da vida de Mildred Baena apareceram por meio de fotografias encontradas em redes sociais. Alguns websites tomaram partido, com base em citações anônimas, dizendo que Mildred era a parte agressora, que medidas cautelares foram impetradas contra ela e até que, segundo o website TMZ, "ela havia se fantasiado de espadachim do sexo no Halloween" um ano antes de dar à luz a criança. Já Schwarzenegger, governador por dois mandatos, foi (nas mesmas citações anônimas) "sempre generoso" com Baena depois que o menino nasceu.

Homens envolvidos nesse tipo de escândalo às vezes conseguem uma segunda chance (veja o caso de Eliot Spitzer). Schwarzenegger disse que voltará a fazer filmes, e não há nenhuma indicação de que esse caso vá atrapalhar seus planos. Eliot Spitzer, por seu lado, afirmou em seu programa na CNN, na quarta-feira que, "mesmo quando o fato é desmentido, o prejuízo para a reputação nunca se desfaz". Spitzer jamais se refez do escândalo de prostituição que levou a sua derrocada como governador de Nova York. Mas no caso das mulheres envolvidas em escândalos, a probabilidade de segunda chance é mínima.

Organizações de notícias, incluindo o New York Times, adotam a política de não dar o nome de pessoas que dizem ter sido sexualmente agredidas. (Essa política varia de país para país: algumas agências noticiosas francesas deram o nome da mulher que acusou Strauss-Kahn.) O nome de Mildred Patricia Baena surgiu pela primeira vez na noite de terça-feira em sites de fofocas, mas até quarta-feira de manhã ainda não havia sido confirmado por múltiplas fontes.

O Los Angeles Times revelou pela primeira vez a existência da criança na segunda-feira, mas não indicou o nome da mãe nem do filho, apenas informando que ela tinha sido empregada na casa de Schwarzenegger. Mildred trabalhou para a família cerca de 20 anos e afastou-se no ano passado. De acordo com registros imobiliários, ela adquiriu há um ano sua casa em Bakersfield, Califórnia, a 160 quilômetros da casa do governador no bairro de Brentwood, em Los Angeles, por US$ 268 mil. Na quarta-feira, o impasse silencioso deu lugar ao tumulto de câmeras de TV, jornalistas e curiosos. Vários vizinhos de Mildred Baena se queixaram daquela aglomeração e policiais foram enviados ao local.

A casa térrea de Mildred fica no fim da rua numa área muito bem cuidada. Na manhã de quarta-feira, persianas brancas cobriam as janelas e não havia sinal de ninguém dentro.

Também as crianças sofrem, para repetir a frase de Suzanne Goldberg, "danos colaterais". O website TMZ ocultou o rosto do filho de Mildred nas fotografias (descrevendo-o como "a fisionomia viva do pai"). Mas outros sites como o OnTheRedCarpet.com fizeram um link do perfil de Mildred no MySpace com fotos mostrando o menino - no espaço para comentários, algumas pessoas mostraram-se cruéis. Uma mulher deu uma sugestão: "Patty... Mantenha suas fotos em particular...Você precisa proteger seu filho da mídia e de tudo o que diz respeito a ela", dizia. " É apenas um conselho", concluiu. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO