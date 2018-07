O Oscar é de Kathryn

ELA DERRUBOU OS "AZUIS" E O EX-MARIDO - Kathryn Bigelow (na foto, com os apresentadores Steve Martin e Alec Baldwin): baixo orçamento

Kathryn Bigelow fez história na Academia de Hollywood ao receber na madrugada de hoje, horário do Brasil, o Oscar de direção, por Guerra ao Terror. A primeira mulher a receber o prêmio da categoria terminou sendo reconhecida nesta segunda-feira em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Mas Kathryn não é uma diretora como as outras. Sua direção de cena poderosa a afasta do território dos chamados "filmes de mulheres" e ela brilha num universo que parece essencialmente masculino - o de filme de ação. Já tendo feito história, Kathryn foi além do sonho e, na sequência, Guerra ao Terror ganhou também o Oscar de melhor filme.

Havia a expectativa de que a Academia dividisse os prêmios principais entre Kathryn e seu ex-marido, James Cameron, que alcançou a fantástica renda de quase US$ 3 bilhões por Avatar. Mas não houve divisão. A Academia fez sua autocrítica e, em vez do megassucesso, preferiu o filme tão pequeno que Guerra ao Terror só começou a ser descoberto quando começou a enxurrada de prêmios dos críticos e das Guilds, os sindicatos das categorias. Depois de ganhar os prêmios dos Sindicatos de Roteiristas, Produtores e Diretores, seria realmente estranho se Guerra ao Terror não fosse o vencedor da noite.

Ele foi, com seis prêmios, recebendo, além das estatuetas de filme e direção, as de roteiro original, montagem, som e mixagem de som. Se Kathryn e sua Guerra ao Terror foram os vitoriosos, James Cameron foi o grande derrotado. O rei do mundo - por Titanic - não subiu uma vez ao palco e teve de se contentar com três prêmios, os de efeitos visuais, fotografia e direção de arte, para o seu épico futurista que marca uma nova etapa do desenvolvimento tecnológico do cinema. A disputa estava equilibrada entre os dois filmes até 1h10, quando o Oscar de montagem começou a desequilibrar a disputa. À 1h20, ocorreu uma das maiores surpresas da noite - a maior, talvez, pelo menos para o cinema sul-americano. Pedro Almodóvar e Quentin Tarantino sobem ao palco para entregar o prêmio para o melhor filme estrangeiro. O Segredo de Seus Olhos, de Juan José Campanella, derrota o favorito A Fita Branca e se transforma na segunda produção da Argentina - após A História Oficial, de Luis Puenzo - a receber o Oscar da categoria.

Qual é o segredo que faz com que isso aconteça? Por que as histórias argentinas alcançam essa universalidade que tanto interessa à Academia? É a pergunta que fica com o espectador brasileiro que assiste à transmissão do prêmio. Mas não há tempo para divagações. Logo a premiação recomeça e agora vêm os prêmios decisivos. Não há realmente surpresa no prêmio de melhor ator para Jeff Bridges, mesmo que sua interpretação em Coração Louco não seja a melhor de sua carreira. O prêmio de melhor atriz para Sandra Bullock, por Um Sonho Possível, terminou sendo outra unanimidade, como já haviam sido os de melhor ator coadjuvante para Christoph Waltz, por Bastardos Inglórios, e o de melhor atriz, também coadjuvante, para Mo"Nique, por Preciosa - Uma História de Esperança. A comediante que virou trágica oferece uma criação realmente extraordinária. Mo"Nique, Bridges e Sandra são aplaudidos de pé, uma honraria que a Academia em geral só reserva para vencedores de prêmios de carreira.

No final, prevaleceu a lógica, senão exatamente a previsibilidade. Como a festa de entrega dos prêmios da Academia registrou, no ano passado, a terceira pior audiência desde que a cerimônia começou a ser televisionada, a palavra de ordem era - reconquistar o público. Os apresentadores Steve Martin e Alec Baldwin entraram em cena como deuses ex-machina, descendo (do céu?) em meio a mulheres emplumadas. Como os dois formam o triângulo amoroso de Simplesmente Complicado, com Meryl Streep, escolheram a estrela do filme como alvo preferencial de suas piadas. As cédulas de eleição são enviadas para os 6 mil votantes e depois, não importa o resultado, a empresa apuradora põe o nome de... Meryl Streep. Ela é recordista de indicações, lembrou Baldwin, enchendo a bola da estrela. A maior coleção de derrotas da história da academia, fulminou Martin.

A festa não foi inovadora nem cativante como a Academia talvez sonhasse. Mas valeu ver Kathryn Bigelow fazer história e obter reconhecimento para seu talento. O Oscar de animação para Up - Altas Aventuras também coroou o melhor da categoria e o desenho da Pixar ainda ganhou o Oscar de trilha, que merecia.

Premiados (ordem de entrega)

ATOR COADJUVANTE

Christoph Waltz (Bastardos Inglórios)

FILME DE ANIMAÇÃO

Up - Altas Aventuras

MELHOR CANÇÃO

The Weary Kind (Coração Louco)

CURTA DE ANIMAÇÃO

Logorama

CURTA DOCUMENTÁRIO

A Música de Prudence

CURTA DRAMÁTICO

The New Tenants

MAQUIAGEM

Star Trek

ROTEIRO ORIGINAL

Guerra ao Terror

ROTEIRO ADAPTADO

Preciosa

ATRIZ COADJUVANTE

Mo"Nique (Preciosa)

DIREÇÃO DE ARTE

Avatar

FIGURINO

A Jovem Rainha Vitória

EDIÇÃO DE SOM

Guerra ao Terror

MIXAGEM DE SOM

Guerra ao Terror

FOTOGRAFIA

Avatar

TRILHA

Up - Altas Aventuras

EFEITOS VISUAIS

Avatar

DOCUMENTÁRIO

The Cove

MONTAGEM

Guerra ao Terror

FILME ESTRANGEIRO

O Segredo dos Seus Olhos

ATOR

Jeff Bridges

ATRIZ

Sandra Bullock

DIREÇÃO

Kathryn Bigelow

FILME

Guerra ao Terror