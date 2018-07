O paradoxo europeu

Pelo menos na visão dos otimistas, nada mais natural que se esperasse que os chefes de Estado e governo dos parceiros da UE, incumbidos de indicá-los, escolhessem um político de projeção internacional para ser nada menos que "o George Washington europeu", com a dupla missão de consolidar o bloco e dotá-lo de um papel expressivo no cenário global. Uma coisa e outra seriam imprescindíveis para lidar com as divisões entre os europeus sobre o alcance desse empreendimento iniciado há 50 anos, que traduzem os conflitos das decisões da Comissão Europeia, o seu braço administrativo baseado em Bruxelas, com a soberania das nações que dele participam.

Curiosamente, o sócio mais recalcitrante de todos, a Grã-Bretanha, que não adotou o euro nem se incluiu no espaço de livre circulação de pessoas no interior do bloco, apresentou formalmente a candidatura que mais se aproximaria daquele figurino - a do ex-primeiro-ministro Tony Blair. O seu sucessor George Brown argumentava que o presidente inaugural da UE deveria ser um peso pesado capaz de "parar o trânsito" em capitais como Washington e Pequim. Ele decerto não ignorava a mancha indelével na carreira do colega trabalhista - o pleno apoio à invasão americana do Iraque, que lhe valeu o apelido de "poodle de George Bush". Mas havia outras razões para os europeus descartarem Blair - e quem a ele se comparasse entre as alternativas disponíveis.

Líderes como o francês Nicolas Sarkozy e a alemã Angela Merkel - dos países que, afinal, criaram a comunidade europeia - dificilmente aceitariam ser ofuscados nos palcos internacionais, ou mesmo no âmbito da UE, por um presidente supranacional com luz própria. Vai sem dizer que essa não é uma questão de ambições ou vaidades personalistas. França e Alemanha se consideram "mais iguais" que os outros no concerto europeu, e o seu europeísmo não vai a ponto de levá-las a delegar questões estratégicas a uma terceira força, ainda por cima representada por um político de ressonância mundial. Os "sócios menores" da aliança europeia, por sua vez, como os países do Leste, temiam ser simplesmente aplastados.

A consequência foi um paradoxo revelador do que falta para a UE se transformar numa federação com um inequívoco centro de gravidade. Nas negociações que antecederam a eleição a portas fechadas da semana passada, ficou claro que a imensa maioria dos 27 não queria um George Washington para presidir a Europa, no espírito do Tratado de Lisboa que subscreveram, mas um executivo competente e de perfil discreto para presidir a mesa em torno da qual se reúnem. A escolha recaiu em um nome desconhecido fora de seu pequeno país de 10 milhões de habitantes - o premiê belga Herman van Rompuy, de 62 anos. Na mesma linha de discrição, o cargo de chanceler do bloco foi para a inglesa Catherine Ashton, 52 anos, comissária de Comércio da UE.

Economista de formação e autor de poemas em estilo japonês clássico, há menos de um ano no governo de Bruxelas, o liberal Van Rompuy conseguiu nesse período sustar a secessão da Bélgica, radicalmente dividida entre flamengos (de origem holandesa, como ele) e valões (de origem francesa). Prega "diálogo, unidade e ação" - um promotor de consensos, portanto. A baronesa Ashton, de seu lado, é uma típica tecnocrata do Partido Trabalhista. Também economista, ocupou cargos em instituições públicas de Saúde e Educação, mas não na chancelaria britânica. Pede para ser julgada pelo que fizer como diplomata chefe da UE - cujos principais integrantes controlam as fronteiras de sua atuação no mundo.