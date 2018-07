O Pensamento critico de Magalhães

Para uma abordagem sumaria da obra de Gonçalves de Magalhães, no sentido de comprovar a interpretação e a valorização que lhe possamos atribuir, vejamo-la por ordem cronologica de publicação e ao mesmo tempo dentro de um critério de agrupamento genético, buscando, sobretudo, o pensamento crítico do autor, sua tematica principal e preferida e a importancia historico-literaria de suas realizações. Cultivou a poesia lírica, épica, dramatica (teatro em verso), a ficção, o ensaio critico e historico, além dos seus estudos ou ensaios filosoficos. Como poeta lirico, deixou-nos a parte mais extensa de suas obras, compreendendo, de acordo com a edição das Obras completas, os seguintes volumes: Poesias avulsas, Suspiros poéticos e saudades, Canticos funebres e Urania, sendo que seu livro de estréia – Poesias – datado de 1832, se acha em grande parte reproduzido nas Poesias avulsas, uma vez que foi submetido á revisão e seleção do autor. Como épico, publicou A confederação dos tamoios; como teatrologo, além de traduções, deixou duas peças originais conhecidas – Antonio José ou o poeta e a inquisição e Olgiato; reuniu nos Opuseulos historicos e literarios varias paginas em prosa, entre as quais destacamos o ensaio “Discurso sobre a historia da literatura do Brasil"; escreveu uma pequena novela – Amanda – e deixou publicados, finalmente, três volumes de filosofia – Comentarios o pensamentos, Fatos do espirito humano e A alma e o cerebro (Estudos de psicologia e fisiologia), aspecto de sua obra que aqui não nos interessa diretamente.

Considerando, portanto, como obra de estréia de Gonçalves Magalhães o volume Poesias, de 1832, no prefacio que o acompanha encontramos o ponto de partida de suas idéias sobre poesia e dos objetivos de sua obra. Dando como menosprezada a atividade poética, procura enobrecê-la, e reconhecer-lhe como finalidade a exaltação patriotica e a elevação das virtudes humanas, apontando-a como uma parte da filosofia moral. No momento critico que então vivia a nacionalidade, dominada por lutas, odios e ambições, nada mais oportuno e necessario, a todo bom patriota, do que dirigi seu canto contra os vicios e o crime, reconhecer a bondade do coração humano e estimular nos seus patricios a ambição da gloria, para ilustração da “cara Patria”. A tematica que desenvolveria nas composições da Poesias, reproduzidas parcialmente ao lado de outras, escritas desde a mocidade, no volume das Obras completas – Poesias avulsas, enquadra-se rigorosamente nestes seus propositos. Reunem-se aqui odes saficos e pindarias, cantatas, eglogas, nenias, elegias, sonetos, epicedias, liras, epistolas, satiras, epigramas, elogio dramatico, apólogo, alem do poemeto “As noites melancolicas” em que se fazem reflexões sobre o homem, seu sentimento de amizade, a miseria de sua condição e a morte. As proprias formas poéticas preferidas, indicam o predominio dos elementos da formação neo classica do poeta, mas já de mistura com atitudes reconhecidamente romanticas, sobretudo entrevistas no sentimento religioso, na preocupação moralizante, na exaltação patriotica e na exacerbação com que ele lamenta a sua dor, reconhece o mistério impenetravel do homem e da vida e apela para a morte.

Sem propriamente se renovar, Gonçalves de Magalhães amplia as suas considerações sobre a poesia e a tematica que cultiva, ao publicar, em 1836, os Suspiros poéticos e saudades, obra com que pretende, sob as sugestões recebidas diretamente do romantismo europeu, inaugurar, neste sentido, a reforma da literatura brasileira. Agora, já se apresenta livre da disciplina formal e de certas peculiaridades do estilo neoclassico, confessando que escreveu a sua nova obra segundo as impressões dos lugares que conheceu, cidades tradicionais, monumentos historicos, sugestões do passado, impressões da natureza associada ao sentimento de Deus, reflexões sobre o destino de sua patria, sobre as paixões humanas e o efemero da vida.

Reafirma, dentro de um ideal religioso, a finalidade moralizante da poesia, capaz de ser instrumento de elevação e dignificação da pessoa humana, condena o estilo mitologico e proclama a liberdade formal da criação poética. O prefacio “Lede” ao volume citado vale assim, para nós, como uma especie de manifesto romantico, ampliado pela introdução que Gonçalves de Magalhães escreve ao estudo da nossa literatura, no “Discursos sobre a historia da literatura do Brasil”, que ficou apenas nos quatro primeiros capítulos publicado na Niterói – revista brasiliense que ele fundou e editou em Paris, também em 1836. Motivado por vibrante proposito patriótico, procura ai realizar uma exaltação do Brasil, indicar os caminhos proprios de nossa vida literaria, criticando a influencia do espirito classico em nosso passado literario, dado o seu carater desnacionalizado e desnacionalizador, apontando a inspiração religiosa, ressaltando a necessidade de afirmar a nossa nacionalidade literaria.

Nos prefácios das Poesias avulsas e dos Canticos funebres – revivescencia da “poesia dos tumulos”, de princípios do romantismo – ambos de 1864, repisa nos mesmos pontos basicos acima salientados. Só Urania, de 1862, não apresenta as preocupações indicadas, voltado como se apresenta para uma tentativa infeliz e prosaica de exaltação lirica da mulher amada, retomando, sem Inspiração, sem força comunicativa, o culto de divinização da mulher da poesia camoniana e a sugestão lirica de Gonzaga.

Nada de novo na tematica desenvolvida nas obras indicadas, se aproximadas das idéias expostas, idéias que sem duvida presidiram a elaboração delas. São temas e motivos romanticos, subordinados a reflexões sugeridas pelo espiritualismo filosofico que Gonçalves de Magalhães aprendeu com frei Francisco de Monte Alverne e nos cursos que frequentou em Paris ou no conhecimento de Jouffroy e Victor Cousin. As reflexões sobre Deus e a natureza se ajustam as considerações sobre o poeta e a poesia, o sentido divino de sua inspiração e o objetivo moralizador de sua obra; canta a infância, a mocidade e a velhice, assim como se julga infeliz e sofredor; glorifica o passado historico ou exprime saudade da patria distante, exalta a amizade, a justiça, a liberdade, e decanta a Patria. Ou então, ainda revivendo a já ultrapassada “poesia dos tumulos”, dos albores do romantismo, pondera a condição efemera do homem, exacerba-se, numa lamentação funebre, e aspira a morte como uma libertação.