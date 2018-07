O pesadelo do século 20, visto 70 anos depois

A última das guerras mundiais começou em Danzig, em janeiro de 1940, quando um negociante judeu-polonês foi assassinado por jovem nacional-socialista. Ele achou que o polonês - ao ajustar a dentadura nova - estava rindo e zombando de um digno representante do 3º Reich. O incidente foi descrito como a derradeira faísca que detonou o barril de pólvora das rivalidades e desconfianças europeias, conduzindo à guerra mundial. Esta narrativa ficcional - escrita por H.G. Wells e publicada em 1933 - ainda hoje espanta pela sua capacidade de antecipar-se: basta eliminar o incidente grotesco, recuar a cronologia para setembro de 1939 e manter o cenário em Danzig que a fábula se aproxima muito da história do que realmente aconteceu há exatamente 70 anos atrás. É esta história que o leitor pode rever e conferir em três lançamentos que vêm acrescentar-se aos milhares de livros que compõem a quase infinita biblioteca sobre a história da 2ª Guerra Mundial.

O primeiro é 1939 - Contagem Regressiva para a Guerra (Record, 176 págs., R$ 39,90, tradução de Vitor Paolozzi), no qual o historiador britânico Richard Overy narra os dez dias anteriores à deflagração da guerra. Como num drama novelístico, Overy diz que para a 2ª Guerra ser evitada era necessário ocorrer uma destas três coisas: primeiro, Hitler tinha que recuar da guerra - como fizera um ano antes em Munique - e aceitar um acordo internacionalmente negociado sobre as disputas com a Polônia em Danzig; segundo, os líderes poloneses tinham que aceitar que a guerra contra a Alemanha era uma "opção irracional", concordando na revisão das fronteiras; terceiro, os líderes britânicos e franceses tinham que abandonar a garantia à Polônia, tentar novo acordo ou dar à Alemanha "carta branca" no Leste Europeu. As férreas determinações de cada parte em conflito são magistralmente reconstituídas por Overy, numa espécie de psico-história da guerra.

Segundo inéditos testemunhos da época, cada um dos personagens que se envolveram nas tensas negociações teve que enfrentar crescente exaustão física e mental: Hitler encontrava-se num "estado incomum de nervos"; Goebbels "exaurido devido ao excesso de trabalho"; Daladier, quase em "estafa permanente"; Alex Cadogan "moído de cansaço"; e Chamberlain, "sem força suficiente até para se expressar bem". O que levou a um estreitamento das alternativas na "caixa mental" de cada um, com o próprio universo moral. Por mais criminosos que fossem os planos para a guerra (e os de Hitler eram), eles ganhavam o revestimento de "moralidade" na restrita caixinha de cada negociador. No lado britânico e francês, a obsessiva busca por justificativa de significado imediato, resultou no conceito de "honra". Foi só quando restou, para ambos os lados, uma convincente e momentânea asserção moral, é que a guerra se tornou inevitável. Overy dá aula de diplomacia ao mostrar como os protagonistas vão abandonando qualquer arcabouço de racionalidade, apegando-se ao enunciado que restara nas suas caixinhas mentais: "honra!", gritava um; "orgulho", gritava outro; "pátria", vociferava um terceiro. E partiram para a briga - que resultou na maior tragédia do século 20.

Já em Churchill e o Discurso Que Mudou a História (Jorge Zahar, 120 págs., R$ 27, tradução de Maria Luiza Borges), o experiente historiador John Lukacs analisa o contexto e as repercussões do famoso discurso do premiê inglês, em maio de 1940 - pronunciado apenas três dias depois que os Exércitos alemães invadiram a França. Da mesma forma que Overy, Lukacs utiliza-se de muitos depoimentos preciosos - hoje disponíveis - da Mass Observation (empresa de pesquisa de opinião nos moldes do Gallup americano), escrevendo um livro cheio de revelações e observações perspicazes. Churchill foi o homem da palavra escrita, escrevia os próprios discursos, possuía quase nenhuma vocação auditiva para música - mas bastante ouvido para poesia. Uma consequência disso foi a sua cuidadosa escolha de palavras e expressões, todas memoráveis. Como no famoso discurso no qual terminava dizendo: "Nada tenho a oferecer senão sangue, trabalho, lágrimas e suor" - que era, na verdade, uma paráfrase das palavras de Giuseppe Garibaldi, em 1849: "Ofereço fome, sede, marchas forçadas, batalhas e morte." De qualquer forma, exceto por algumas breves citações no noticiário da BBC, tal discurso não chegou a ser ouvido fora do Parlamento: teve impacto cumulativo, retardado, não instantâneo e começou a reverberar, quando as pessoas começaram a reagir, acolhendo as palavras favoravelmente, como pequenas joias da língua inglesa, prestes a entrarem para o dicionário de citações.

"Foi a visão de Churchill que criou a sua retórica, e não o contrário", argumenta Lukacs. Nenhuma outra figura britânica falou ou teria falado daquela maneira - nem mesmo em maio de 1940 - porque ninguém ainda pensava assim sobre a guerra da Europa. Para além da retórica churchilliana, havia algo de mais profundo: a convicção de que se as democracias ocidentais desistissem da luta, procurando acomodação com Hitler, seria o fim indiscutível não somente de suas liberdades, mas da própria civilização ocidental. Havia também notável cálculo estratégico de que a Grã-Bretanha só tinha duas escolhas: manter seu império (ou parte dele, pelo menos) se aceitasse o domínio alemão sobre a Europa; ou tornar-se aliada dos EUA - na verdade, sua sócia minoritária.

O outro lançamento é Churchill, Hitler e a Guerra Desnecessária (Nova Fronteira, 456 págs., R$ 64,90, tradução de Vania Maria Cury), do comentarista político Patrick Buchanan. Partindo de uma expressão do próprio Churchill, que numa resposta a Roosevelt intitulou a segunda conflagração mundial de "a Guerra Desnecessária", Buchanan traça um extenso diagnóstico da história diplomática e militar entre as duas Guerras Mundiais, alinhavando argumentos de como elas poderiam ser evitadas. Mais do que reconstituir a história da guerra, Buchanan parece obcecado em encontrar os culpados. "Foi a Inglaterra - escreve - que transformou as duas batalhas europeias em conflagrações mundiais: se ela não tivesse declarado guerra à Alemanha em 1914, o Canadá, a Austrália, a África do Sul, a nova Zelândia e a Índia não teriam seguido a pátria mãe. Tampouco os EUA se disporiam ao combate. A Alemanha sairia vitoriosa, provavelmente em poucos meses. E aí não teriam surgido Lenin, Stalin, Hitler e o Holocausto." É um exercício contrafactual disparatado, voluntarista, quase histriônico, que não leva em conta nenhuma das circunstâncias históricas. O ex-conselheiro político de Reagan revela-se profundo conhecedor da história bélica e diplomática, mas perde-se num tom quase divinatório, amealhando argumentos aos borbotões - o que faz lembrar Spengler, embora sem o estilo sedutor deste último.

O melhor do livro de Buchanan é sua sinceridade: ele confessa que quer "desmontar o culto a Churchill no seio da elite americana". Há décadas que, na cultura anglo-americana, Churchill se transformou numa espécie de imã totêmico poderoso para atrair todas as teorias conspiratórias - e a internet abriu nova frente na qual os "revisionistas" podem pontificar à vontade. Mas Buchanan passa longe de acrescentar novidade à história da 2ª Guerra - até porque usa só muito pontualmente fontes de primeira mão. O que ele faz é promover intensa fecundação cruzada entre os principais livros dos antichurchillianos da última década, realimentando a perigosa fogueira do chamado revisionismo.

O mesmo não acontece com os livros de Overy e Lukacs, que retornam às fontes originais e de maneira tão forense quanto possível sabem que lançam novas luzes sobre a história da guerra. Sabem ainda que, como historiadores, não escrevem rigorosamente sobre o passado, mas sobre o que Koselleck chamou de o "futuro do passado". Ou seja, sabem o final de toda a trama da guerra, mas não a projetam arbitrariamente na mente dos protagonistas da história, que viveram, à sua maneira, também um passado saturado de futuro: um tempo cheio de antecipação, alternativas possíveis, temores e esperanças. Inclusive as frustradas esperanças de que a guerra não ocorresse.

Elias Thomé Saliba é professor titular de Teoria da História na USP e autor, entre outros, de Raízes do Riso (Companhia das Letras)