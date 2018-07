O pessimismo do mercado e o governo

Um ponto importante é a avaliação de crescimento constante da taxa de inflação para 2010, que era de 4,50% quatro semanas atrás e subiu para 4,60%, isto é, acima da meta. O interessante é que isso não afetou a previsão da Selic, que permanece em 11,05% para o fim do ano, dando a impressão de que o "mercado" não acredita numa política monetária muito ortodoxa num ano de eleição.

O que mais impressiona, na previsão do mercado, é o crescimento constante do déficit das transações correntes: na última edição do relatório se previam US$ 50,05 bilhões, enquanto quatro semanas antes a previsão era de US$ 45,5 bilhões. É muito superior à última previsão do BC (U$S 40 bilhões), que ainda prevê um saldo de US$ 15 bilhões para a balança comercial, quando o mercado o avalia em apenas US$ 10 bilhões.

O resultado da balança comercial afeta o das transações correntes, mas o impacto maior vem do déficit dos serviços, especialmente das remessas de lucros e dividendos.

O comércio exterior está evoluindo desfavoravelmente: até o dia 12 de fevereiro havia um fluxo comercial negativo, para o ano, de US$ 1,8 bilhão, compensado por um fluxo positivo financeiro de US$ 3,4 bilhões, cuja principal fonte reside na colocação de bônus no exterior e também nas entradas de capitais na Bolsa.

Em nossa opinião, o governo não deveria aceitar como uma fatalidade a queda do resultado da balança comercial, mas examinar quais medidas poderiam ser adotadas para aumentar as exportações e reduzir as importações.

No ano passado, os Investimentos Estrangeiros Diretos (IEDs) foram superiores ao déficit das transações correntes. Atualmente o mercado estima os IEDs em US$ 38 bilhões, menos do que os US$ 45 bilhões que o BC espera que ingressem no País.

O governo deveria estar preocupado com essas expectativas. Mas não parece, pois está apostando nas receitas do petróleo a partir de 2012. Trata-se de um raciocínio arriscado, porque não se sabe que preço o petróleo poderá ter daqui a dois anos nem se sabe qual o custo de produção das jazidas do pré-sal.

Melhor seria trabalhar para melhorar a balança comercial.