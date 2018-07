O precoce Denílson busca a afirmação no Arsenal

O Arsenal sonha alto. Empolgado com a vitória sobre o Burnley por 3 a 1, no sábado, que o deixou a apenas dois pontos do líder Manchester United no Campeonato Inglês, o time dos brasileiros Denílson e Eduardo da Silva entra em campo hoje para buscar uma vaga nas quartas de final da Copa dos Campeões. Recebe o Porto no Emirates Stadium e precisa do triunfo, após perder por 2 a 1 no jogo de ida, em Portugal.

O time inglês é um dos azarões nas duas competições que sonha conquistar, mas vem de uma boa sequência no Nacional, com quatro vitórias, e acredita que hoje, a partir das 16h45 (horário de Brasília), a vaga na Copa dos Campeões chegará. "Dá para conseguir uma vitória aqui, temos um grupo de qualidade", disse Denílson. "O Porto merece respeito, mas sabemos que podemos passar por eles. Temos um time rápido e de muita qualidade."

O brasileiro trocou o São Paulo pelo Arsenal em 2006, com apenas 18 anos. Quatro anos depois, ainda alterna bons e maus momentos no clube. Hoje, será titular. Já o espanhol Fábregas sofreu lesão na coxa direita e é desfalque. O zagueiro Sol Campbell volta de contusão para alívio do técnico Arsène Wenger.

Denílson coloca um outro time como líder nas apostas para levar o título da competição. "O Barcelona é o favorito, tem uma equipe com grandes jogadores, mas nós temos chances também", contou, referindo-se à equipe espanhola, que empatou com o Stuttgart no jogo de ida e volta a campo apenas no dia 17, em casa.

Jogando pelo empate e em busca do terceiro título (venceu em 1987 e 2004), o Porto tenta esquecer o Campeonato Português, em que está a 11 pontos do líder Benfica, para triunfar em Londres. O atacante brasileiro Hulk está confirmado no time titular.

Na outra partida de hoje, a Fiorentina também precisa de uma vitória para seguir na luta. Há duas semanas, perdeu do Bayern de Munique por 2 a 1.

Os italianos ainda lamentam a derrota, que teve a participação do árbitro Tom Ovrebo: o atacante Klose estava impedido quando marcou o segundo gol alemão, aos 44 minutos do segundo tempo. "É o confronto mais importante da temporada", resumiu o técnico Cesare Prandelli. "Estamos preparados para fazer história."

Para não decepcionar sua torcida ? que já anda irritada com as quatro derrotas em cinco jogos em casa no Campeonato Italiano ?, a Fiorentina vai mudar sua forma de jogar. "Somos uma equipe que tenta sempre sair ao ataque e, por isso, acho que terei de mudar nossa mentalidade", disse o treinador. "Teremos de jogar feio, mas de forma prática."

O Bayern tem problemas no setor defensivo: o zagueiro argentino Martin Demichelis e o lateral Diego Contento estão machucados.