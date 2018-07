O prefácio

Todas as aberrações com que convivemos diariamente, seres humanos, apesar de nos ferirem e indignarem, são também a prova de nossa íntima vocação pelo que é justo, belo, bom e verdadeiro. Essas aberrações nos indignam porque, ainda que o crime esteja empossado nas instituições, nada pode apagar a longa história de desenvolvimento de nossa espécie na direção do que é bom, belo e verdadeiro. Nada oblitera o reconhecimento das mudanças de longo alcance que se deram na consciência, condicionando os objetivos que perseguimos e os vínculos que estabelecemos. Nem mesmo nosso excesso de indolência e ambição desmedida, erros terríveis no processo de evolução, diminuem o fato de estarmos no prefácio de uma civilização mais iluminada e feliz.

ÁRIES 21-3 a 20-4

O entusiasmo que não chegou a transformar-se naquela realização do tamanho almejado pode tranquilamente converter-se em mais energia à disposição para os assuntos corriqueiros. Encare essa sem achar que seria pouco.

TOURO 21-4 a 20-5

Planeje melhor ainda que isso signifique adiar os empreendimentos que você tem em mente. As demoras se mostrarão mais benéficas do que as ações precipitadas. Pense: a quem beneficiaria a impulsividade?

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Um momento raro em que as circunstâncias fornecem a facilidade do equilíbrio e a estabilidade seria algo para se preservar, não é? Não para a alma geminiana, dada a oscilações de humor e imprevisíveis mudanças de atitude.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Gritos, não mais sussurros. Na hora do ardor, o grito pareceria a saída excelente que resolveria a situação, dando um fim radical ao desequilíbrio. Porém, o tempo passaria, como sempre o faz, e nada de solução.

LEÃO 22-7 a 22-8

Usar truques e armadilhas para atingir seus objetivos pareceria, à primeira vista, uma atitude boa, de tão esperta que é. Porém, os resultados a médio e longo prazo anulariam a celebração, pois se mostrariam contraproducentes.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Às vezes, a alma fica tão empacada em dilemas que o misterioso destino precisa dar um incentivo de duvidosa reputação, como um susto qualquer. Um bom susto faz com que a alma saia imediatamente do estado de paralisia.

LIBRA 23-9 a 22-10

Antes de fazer o que tem em mente pense em tudo que depois dará trabalho para sustentar. Chegar lá será sempre a parte mais fácil da história. O difícil fica para depois, com o trabalho de sustentar o que se conquistou.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

É mais fácil liderar pessoas que espontaneamente desejam que você as lidere do que convencer outras de ser você a única que pode realmente liderá-las. Aja com autenticidade em vez de buscar resultados objetivos.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

A pressão não se pode resolver com atitudes simplistas, mas você sabe disso, ou não? Pois na eventualidade de você não saber, é importante informar que o momento é complexo e que seria melhor assumi-lo dessa forma.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Melhor seria que você evitasse cair na tentação de medir força com seus oponentes, que coincidentemente são seus parceiros também. Permita que a força das outras pessoas cresça e apareça mais do que a sua própria.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Dificilmente será possível combinar todos os ingredientes e pessoas que fazem parte deste momento de sua vida. Apesar de sua boa vontade, você terá de iniciar o processo de exclusão e distanciamento. Isso é necessário.

PEIXES 20-2 a 20-3

O desejo de conquista se aplica bem a objetivos concretos, mas não a pessoas. As pessoas não podem ser conquistadas, porque não são objetos nem lugares, são sujeitos do próprio destino, donas de seus próprios desejos.