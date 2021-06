O Prime Day começou! Aproveite Kindle e Alexa com até 43% de desconto

Agora é a hora de comprar seu produto preferido na Amazon com descontos incríveis. Começou nesta segunda-feira (21) a 2ª edição do Prime Day no Brasil, que segue até as 23h59 desta terça (22). Serão 48 horas de promoções exclusivas para quem é assinante do Amazon Prime (R$ 9,90 por mês) - lembrando que você pode testar o serviço por 30 dias de graça e só depois escolher se continua ou não no programa (que dá direito a frete grátis para todo o Brasil, ofertas especiais e acesso a todo o conteúdo do Prime Video, Prime Music, Prime Gaming e Prime Reading).

Mas vamos a algumas ofertas: os dispositivos Amazon, queridinhos dos consumidores, ganharam descontos de até 43%, como é o caso do Fire TV Stick Lite com Alexa (de R$ 349 por R$ 199), que transforma qualquer televisão em uma versão smart, com centenas de canais e aplicativos.

Já o Novo Echo Dot 4ª Geração vem com desconto de 38% (R$ 399 por R$ 249). Ele é o smart speaker com Alexa de maior sucesso da Amazon, em versão ainda melhor. Funciona com comandos de voz e possibilita agilidade e modernidade no dia a dia: é possível checar previsão do tempo, tocar músicas, trancar portas, ouvir as principais notícias do dia e buscar qualquer outra informação.

Outro produto disputadíssimo na preferência é o Kindle 10ª Geração, que aparece com 23% de desconto (R$ 349 por R$ 269). Com ele, dá para devorar eBooks como se estivesse lendo no papel mesmo, já que possui tecnologia especial com luz embutida ajustável, garantindo conforto em lugares abertos ou fechados, de dia ou de noite.

O Prime Day oferece ofertas que ficam válidas durante as 48 horas do evento (em todas as categorias, de eletrônicos a brinquedos) e também outras promoções esporádicas ou por tempo ainda mais limitado, ou seja, é bom ficar sempre atento ao site, conferindo as opções. Um dos exemplos é o Novo Echo Show 10 com Display HD, que está com 16% de desconto (de R$ 1.899 por R$ 1.599) por poucas horas.

