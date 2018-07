O risco de inflação em 2010 é maior do que o risco fiscal, acredita o economista José Márcio Camargo, professor da PUC-RJ e economista da Opus Gestão de Recursos, entrevistado pelo AE Broadcast Ao Vivo, da Agência Estado. Para Camargo, há sinais na economia que sugerem que o Brasil poderá crescer a taxas relativamente altas até o fim deste ano e atingir 4,5% a 5% no fim de 2010. Mas esse pacote de prosperidade, de acordo com o economista, deve trazer também pressões inflacionárias. A seguir, trechos da entrevista.

Que risco deve se avizinhar primeiro em 2010, o fiscal ou a inflação?

O problema da inflação é preocupante. Acho que algumas pessoas têm falado do risco fiscal de uma forma que, pelo menos no curto prazo, acho pouco relevante. A questão fiscal para mim hoje é mais uma questão de excesso de demanda do que insolvência. O superávit primário para garantir que a evolução da relação dívida/PIB continue decrescente, com taxas de juros próximas ao nível de 8,5% a 10%, é algo que varia entre 1,5% e 2% do PIB, que é relativamente fácil de obter para um país que já conseguiu superávits muito mais elevados. O que está ocorrendo é que uma parte importante dos estímulos fiscais veio na forma de aumentos de salários do funcionalismo público, do salário mínimo - que gera aumenta da renda dos aposentados - e das transferências governamentais, como bolsa-família e seguro-desemprego. Isso significa um aumento de renda das famílias e foi essa uma das razões pelas quais o consumo das famílias não caiu durante a recessão. Foi importante para segurar a economia, mas pode gerar pressões inflacionárias lá na frente.

Com essa pressão, o Banco Central vai se ver obrigado a agir?

Provavelmente sim. Há uma enorme liquidez no mercado internacional, as pessoas estão com recursos para investir e com poucas oportunidades. O Brasil, como vai estar crescendo mais do que a média internacional, deverá ser um destino desses investimentos. Vai atrair capitais, o que tende a valorizar o real ante o dólar e, consequentemente, gera alguma pressão desinflacionária, principalmente nos bens comercializáveis. Agora, certamente o Banco Central vai estar desconfortável quando os preços de serviços e dos bens não comercializáveis em geral começarem a aumentar.

Que taxa para o IPCA o senhor imagina no ano que vem quando fala de pressão inflacionária?

Acho que no primeiro semestre ainda é muito possível taxas de inflação abaixo da meta. Mas, na hora que essa trajetória começar e a se reverter, as expectativas de inflação vão começar a subir e isso vai incomodar o Banco Central.

O sr. espera mudança de trajetória na política monetária?

É muito difícil saber hoje a taxa que não gera pressão inflacionária na economia brasileira. Acho que o Banco Central vai começar a fazer a reversão da política monetária muito mais via política de crédito do que política de juros.

Até quanto o Brasil pode crescer em 2010?

Num cenário mais otimista, o Brasil pode crescer 4,5%, 5% sem problema. O que me preocupa é que algumas empresas estão dando reajustes salariais acima da inflação e lá na frente vão reclamar do câmbio valorizado. Existe certa inconsistência no curto prazo na forma de atuação dos agentes privados.

As expectativas de entrada de recursos no País são muito grandes, mas o dinheiro mesmo ainda não chegou. Essas entradas já foram antecipadas na cotação da moeda e até onde o dólar pode cair?

O mercado tende a antecipar. O ponto fundamental é que o que se vê pela frente é mais entrada de recursos e não menos. Se você está antecipando que ao longo de 2010 a economia brasileira vai gerar mais oportunidade de investimento do que outras economias, você na verdade está antecipando mais entrada de recurso ao longo de 2010. Mas se você me perguntar qual o limite, eu não sei. O que sei é que a pressão é por mais valorização da taxa de câmbio.